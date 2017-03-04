اردوی ضیافت اندیشه ویژه دانشجویان غیرایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی ضیافت اندیشه با همکاری امور بین الملل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ویژه دانشجویان دختر و پسر غیر ایرانی برگزار می شود.

این اردو در شیراز برگزار می‌ شود و دانشجویان علاوه بر بهره‌مندی از کارگاه‌های فرهنگی از جاذبه های گردشگری و باستانی شهر شیراز نیز بازدید می کنند.

همچنین دانشجویان در قالب تیم های جداگانه با یکدیگر به رقابت می پردازند. برابر توافقات صورت گرفته اولویت شرکت در این اردو با دانشجویان جدیدالورودی است که به زبان فارسی مسلط هستند. با توجه به تعداد بالای متقاضیان شرکت در اردو سهمیه های ملیتی متناسب با هر ملیت در نظر گرفته می‌شود.

زمان اردوی پسران ۱۹ تا ۲۵ اسفند ماه سال ۹۵ است، زمان اردوی دختران، حرکت از تهران بعد از ظهر سی ام فروردین و حرکت بازگشت از شیراز چهارم اردیبهشت ۹۶ خواهد بود.