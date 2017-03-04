به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح شنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل به ضرورت کنترل گرانفروشی و تخلفات در نمایشگاه‌های بهاره و بازارچه ساماندهی دست‌فروشان تأکید کرد.

وی متذکر شد: بازارچه ساماندهی دست‌فروشان مورد بازدید قرار گرفته و این بازارچه با هدف حمایت از اصناف تشکیل شده است بطوریکه اولویت فعالیت نیز با تولیدکنندگان استانی و فروشندگان بومی خواهد بود.

فرماندار اردبیل تأکید کرد: امسال در برگزاری نمایشگاه بهاره اتاق اصناف استان همکاری خواهد داشت و لازم است روند همکاری مشخص و شفاف‌سازی شود.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خواستار نظارت جدی بر فعالیت اصناف بدون مجوز در نمایشگاه بهاره استان شد.

ناصر عتباتی تصریح کرد: بارها ساماندهی اصناف فاقد مجوز از اصناف استان درخواست شده است.

وی افزود: اینکه اصناف بدون مجوز در نمایشگاه بهاره فعالیت داشته باشند، نیازمند نظارت است و باید مشخص شود که مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی چه نهادی خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل همچنین افزایش قیمت غرفه‌های نمایشگاه بهاره را نیازمند بررسی دانست و تأکید کرد: اگر حمایت از اصناف مدنظر است نباید افزایش قیمت به حدی باشد که نارضایتی ایجاد کند.

نمایشگاه بهاره در مقابل سود بازار ایستاده است

در این جلسه همچنین رئیس اتاق اصناف استان اردبیل نیز با ابراز گله‌مندی از افزایش قیمت غرفه‌های نمایشگاه بهاره تأکید کرد: قیمت غرفه‌ها از ۴۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان برای هر مترمربع افزایش یافته است.

عادل محمد پور با تأکید بر اینکه هیچ معیاری برای این افزایش قیمت طرح نشده اضافه کرد: در چنین وضعیتی فروشنده مجبور به افزایش قیمت کالای خود می‌شود تا بتواند هزینه نمایشگاه را تأمین کند.

وی افزود: این در حالی است که نمایشگاه بهاره با هدف حمایت از اصناف و همچنین مصرف کننده تشکیل می‌شود تا مصرف کننده با تخفیف ۱۵ درصدی اجناس را خریداری کند.

رئیس اتاق اصناف استان متذکر شد: در سال جاری شش هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان شناسایی شده و بخشی در نمایشگاه حضور می‌یابند و متأسفانه در برگزاری نمایشگاه همکاری با اتاق اصناف مشاهده نمی‌شود.

محمد پور افزود: اصناف در آستانه ورشکستگی هستند و با رکودی که در وضعیت بازار اردبیل حاکم است منتظر سود بازار شب عید هستند که با وضعیت فعلی نمایشگاه بهاره در مقابل سود بازار ایستاده است.

وی تأکید کرد: از سویی ساماندهی دست‌فروشان در بازارچه تپه نادری به شکلی است که غرفه‌های با دهنه چهار متری به دو متر تقلیل یافته و به جای ۶۰۰ دست‌فروش، ۸۰۰ مورد ساماندهی شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف استان تأکید کرد: متأسفانه اغلب دست‌فروشان غیربومی هستند و انتظار می‌رود برای رعایت حال اصناف وضعیت برگزاری نمایشگاه بهاره و بازارچه دست‌فروشان تغییر کند.