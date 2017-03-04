نمایشگاه بهاره در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب در مراسمی با حضور مسئولان محلی نمایشگاه فروش بهاره در قزوین افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه که با همکاری اتاق اصناف استان قزوین و سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برپا شده است بیش از ۱۵۰ مشارکت کننده انواع محصولات مورد نیاز شهروندان را در معرض فروش قرار داده اند.

در نمایشگاه فروش بهاره انواع کیف و کفش، پوشاک، خشکبار، میوه، مواد پروتئینی، حبوبات، شیرینی و شکلات، مواد شوینده و بهداشتی، لوازم خانگی، سفره های هفت سین و سایر اقلام مورد نیاز مردم در آستانه عید نوروز در معرض دید و خرید قرار گرفته است.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این نمایشگاه کالاها با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی ارائه می شود اظها کرد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از لحاظ قیمت و کیفیت مورد تایید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بوده و بر نحوه فروش و عملکرد مشارکت کنندگان نظارت دارند و گروه‌های بازرسی به صورت ثابت و سیار در این نمایشگاه مستقر هستند تا بازدیدکنندگان در صورت داشتن شکایت به آنها مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: تنظیم و تثبیت بازار کالاهای اساسی، دسترسی آسان مردم به کالاهای مصرفی مورد نیاز، جلوگیری از افزایش قیمتها، ایجاد فضای رقابتی مناسب بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و تقویت جریان عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه بهاره است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان یادآور شد : نمایشگاه فروش بهاره تا ۲۱ اسفند ماه بمدت نه روز از ساعت ۱۵ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما برای بازدید عموم دایر است.