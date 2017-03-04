وزیر علوم از مجتمع کشت و صنعت لرستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی به همراه استاندار لرستان صبح امروز شنبه از مجتمع کشت و صنعت استان لرستان بازدید به عمل آورد.

بر اساس این گزارش مجتمع کشت و صنعت لرستان پس از ۱۲ سال تعطیلی با حضور یک سرمایه گذار عربستانی شیعه احیاء شده و در حال حاضر ۵۰۰ نفر در ان مشغول به کار هستند.

احداث سه گلخانه در این مجموعه از برنامه های پیش روی مجتمع کشت و صنعت است که فاز اول آن به وسعت ۱۰ هکتار طی سالجاری افتتاح شد.

پیش بینی شده است که میزان سرمایه گذاری در مجموعه کشت و صنعت لرستان به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برسد.

افتتاح چند پروژه دانشگاه لرستان، حضور در شورای دانشگاه لرستان، حضور در جلسه شورای اداری لرستان از جمله برنامه های وزیر علوم در استان خواهد بود.