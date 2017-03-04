برداشت بی رویه چوب سبب نابودی جنگل های شمال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد شاعری صبح شنبه در مراسم هفته منابع طبیعی در بهشهر افزود: برداشت بی‌رویه چوب از جنگل‌های شمال موجب از بین رفتن این جنگل‌ها شده است باید برای احیای جنگل‌های شمال تلاش شود.

وی اظهار داشت: طرح تنفس جنگل از مسائل مهمی است که برای احیا، توسعه و حفاظت از جنگل‌ها در دستور کار است و تلاش داریم تا با تنفس جنگل در توسعه آن تلاش کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با اعلام یانکه از سال سوم برنامه توسعه یعنی از سال ۱۳۹۷ طرح‌های جنگل داری با هدف ممنوعیت بهره‌برداری صنعتی از چوب جنگل در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: مجریان طرح‌های جنگل داری شمال که حدود ۵۰ مجری طرح هستند تا پایان سال ۹۷ خلعید می‌شوند.

شاعری همچنین با اشاره به ورود ریزگردها و تهدید استان‌های شمال یادآور شد: ریزگردها تهدید جدی ۲۴ استان کشور است و نگرانی‌ها به جای رسیده است که مقام معظم رهبری هم از وضعیت خوزستان اعلام نگرانی کردند.

وی افزود: زراعت چوب، توجه به آبخیزداری و توجه به بیابان زدایی از مسائلی است که با قوت دنبال می‌شود و باید توجه به گردشگری در جنگل‌های شمال کشور بدرستی انجام شود.

این مسئول همچنین امنیت زیستی را جزء لاینفک امنیت بین المللی عنوان کرد و بیان داشت: کشوری که امنیت زیستی نداشته باشد نمی‌تواند به امنیت پایدار برسد و لذا باید از طبیعت بدرستی استفاده شود و باید بدانیم جنگ آینده ما جنگ آب است و بحران بی آبی و زیست مکحیطی دو بحران مهم و اصلی ایران هستند.

شاعری گفت: جنگل مثل هوا و آب، عنصر نامحدود نیست و لذا باید از تخریبان جلوگیری شود تا زا مشکلات بعدی جلوگیری شود و بدانیم جانداران همچون منابع طبیعی، درختان، حیات‌وحش و ... اسیر دست ما نیستند و اگر لذتی در قطع درخت، شکار و بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل داریم، طبیعت هم انتقام خود را خواهد گرفت و لذا باید با نگاه با دوستی با طبیعت وارد شویم.