بیشترین فوتی تصادفات نوروز ۹۵ در جاده های خوزستان رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حمیدی به آمار ۵ استانی که در نوروز ۹۵ دارای بیشترین کشته های تصادفات جاده ای بودند اشاره کرد و افزود: بیشترین کشته ها متعلق به خوزستان، شمال فارس، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی بوده است.

وی ادامه داد: پس از این استان ها شمال کرمان، آذربایجان شرقی و مازندران در رده های بعدی قرار گرفتند که بیشترین کشته های تصادفات جاده ای را در نوروز سال ۹۵ در بر گرفتند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا افزود: بر اساس آمار پزشکی قانونی در نوروز ۹۵، ۷۵۶ تن در تصادفات نوروزی در جاده های کشور فوت کردند که این رقم در مقایسه با نوروز سال گذشته چهار دهم درصد افزایش داشته است.