جزو افتخارات دولت و همه مسئولان خدمت به مردم خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت شامگاه جمعه در جریان سفر به شوشتر با تسلیت ایام فاطمیه و تقدیر از مسئولان اجرایی خوزستان اظهار کرد: امیدواریم خدمات بهداشت و درمان را بیشتر و بهتر از گذشته توسعه بدهیم؛ این توسعه نه تنها در شوشتر و گتوند بلکه در کل کشور باید محقق شود.

وی افزود: شوشتر جزو شهرهای مهم و نگین فرهنگی استان خوزستان است. این شهر از گذشته های دور جدای از مظاهر حکومتی و اقتداری که داشته دارالمؤمنین بوده و امثال شیخ محمدتقی شوشتری که عالم بزرگ و ربانی و مورد اعتماد و ارادت همه بوده تا استاد سید جعفر شهیدی را به خود دیده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ۳۵ سال قبل هنگام شروع آموزش طب دو همکلاسی من از شهر شوشتر بود، تصریح کرد: جزو افتخارات همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله این دولت است که به مردم سرافراز خوزستان خدمت کنند و هرچقدر هم که کار کنیم باز کم هست.

هاشمی بیان کرد: به هر حال دولت ها نقاط قوت و ضعفی دارند که توجه به نقاط قوت باعث تشویق آنها و تذکر به نقاط ضعف و اشکالات آن هم با صدای آرام و بیان لین کمک به اصلاح می کند.

وی عنوان کرد: کسی از نقد نباید ناراحت شود و نه از آن طرف هم قدرشناسی باید ندیده گرفته شود. متأسفانه سال هاست که از این صفت قدرشناسی از افراد خدمات رسان کمتر استفاده می کنیم و بخشی از این به سیاست زدگی مربوط می شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: دولت در استان خوزستان تلاش کرده که بر مشکلات فایق بیاید که البته مدیریت در سطح ملی و استان خیلی مهم است. خوشحالیم که استاندار خوزستان با وقت شبانه ای که می گذارند این افتخار خدمت گزاری همیشگی را برای مردم داشته است.

هاشمی یادآور شد: مردم عزیز ایران و به ویژه خوزستان انتظار دارند که دیده شده و به آنها توجه شود. آنها فقط تلاش مسئولان را می خواهند و حتی خواستار این نیستند که تلاش مسئولان به نتیجه دلخواه آنها منتهی شود.

وی بیان کرد: از جمله ویژگی های این دولت و یا دولت های دیگر محدودیت های مالی است؛ در این دولت فروش نفت کاهش پیدا کرده و به ۹۰۰ هزار بشکه رسید ولی خوشبختانه در حال حاضر دو و نیم برابر آن را به فروش می رسانند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: تحریم های ظالمانه و کمرشکن بی سابقه در تمام دنیا نیز ایران را درگیر کرد و دولت تصور می کرد مذاکرات زودتر به نتیجه برسد. همه نگران تأمین حقوق و اداره کشور بودند و عوامل طبیعی مثل سیل، زلزله و ریزگرد هم مزید بر علت شد.

هاشمی عنوان کرد: بخشی از توقعات طبیعی است و دولت از حق نگذریم مخالفان قدرتمندی دارد که هم تریبون دارند و هم رسانه های قوی ولی این قسمت آن دیگر عادلانه نیست که انتظارات را آنقدر افزایش دهیم که غیرقابل تأمین باشد.

وی گلایه کرد: این انصاف و مردانگی نیست که انتظارات را در حدی افزایش دهیم که امکان تأمین آن نباشد و واقعا به دور از اخلاق است. باید ۴۰۰ هزار نفر جمعیت برای اهدای ام.آر. آی باشد و این قانون مصوب مجلس است و نمی شود در هر شهری این دستگاه را جانمایی کرد.

وزیر بهداشت تأکید کرد: باید قبول کنیم که کشور دارایی نیستیم و سهم ما از دارایی ها همینی است که مشاهده می کنیم. عمده اعتبارات دولتی برای هزینه های جاری صرف می شود و نمی توان خیلی به بخش های دیگر رسید.

هاشمی یادآور شد: از سوسنگرد بازدید داشتم که در آنجا نرخ بیکاری بسیار بالا بود و در شوشتر هم بحث اشتغال مطرح بود، بنابراین منصفانه همان است که از خدمات انجام شده تقدیر و در حد توان نیز انتظار انجام کارهای جدید را داشت.

وزیر بهداشت انتقاد کرد: نمی شود توقع همیشه با درآمدها فاصله بسیاری داشته باشد، خیلی بد است که رسانه ها و مسئولان به نحوی عمل کنند و یا مردم به شکلی باربیایند که همیشه فکر کنند کشور آنها عقب است و حقی از آنها خورده شده و با مدینه فاضله فاصله بسیاری دارند. قاعدتا چنین جامعه ای توانایی لذت بردن از داشته های خود را ندارد.

هاشمی تصریح کرد: فکر می کنم اگر درست رفتار کنیم زمینه تشویق به فعالیت های جدید نیز بیشتر فراهم می شود. امیدواریم بیمارستانی که وزارت راه کار آن را بعد از وقفه ای پنج ساله شروع کرده هرچه سریعتر به اتمام رسیده و در تراز بیمارستان آموزشی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با اشاره به توسعه اورژانس در بیمارستان الهادی شوشتر گفت: امیدواریم همه پروژه های نیمه تمام مانند کلینیک ویژه هرچه سریعتر به اتمام برسد و بخشی را در بیمارستان الهادی ایجاد کنند که آن بیمارستان به یک بیمارستان تخصصی برای کودکان تبدیل شود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: حتما باید مشکلات بیمارستان گلستان حل و کمبودهای آن رفع شود که قاعدتا باعث افزایش آرامش مردم و کاهش بار مراجعه به بیمارستان های شوشتر می شود.

هاشمی در پایان در ارتباط با توسعه دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی گفت: این امر قوانین خاص خودش را دارد و باید تا می توانند از دانشگاه قدیم جندی شاپور فاصله نگیرند چراکه فاصله ای بیش از یک قرن دارد.