۵۰ نفر از معلولان استان بوشهر تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح شنبه در جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی استان با اشاره به همکاری تنگاتنگ اداره کل بهزیستی در مسئله برون‌سپاری و فعالیت‌های باسواد کردن افراد تحت پوشش آن دستگاه اظهار داشت: افراد معلول به دلیل داشتن فرصت کافی و انگیزه بالا می‌توانند همانند دیگر افراد جامعه تحت آموزش قرارگرفته و باسواد شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان به تشریح اجرای طرح های مختلف تشویق باسوادی در روستاها و شهرهای استان پرداخت و گفت: «طرح بنی» از جمله طرح های است که درقبال باسواد کردن هر فرد یک میلیون تومان به وی اعطا خواهد کرد.

دانش فر به انجام فعالیت های صورت گرفته برای باسوادی معلولان اشاره داشت و ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ نفر از معلولان استان تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: از این تعداد جویای سواد معلول ۲۵ نفر معلول جسمی حرکتی، ۱۱ نفر روشندل و ۱۵ نفر ناشنوا شناسایی و جذب فعالیت های سواد آموزی شده اند.

وی با تقدیر ازخانواده معلول موفق در سوادآموزی در منطقه کاکی، افزود: یک دختر و دو پسر روشندل در یک خانواده معلول در منطقه کاکی با آموزش از طریق خط بریل در حال سواد آموزی هستند که باید افراد بی‌سواد به ویژه بی‌سوادان معلول، این خانواده سواد آموز سه نفره را الگوی خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: از میان معلولان عزیز حدود یک صد نفر هم در کل استان وجود دارند که پس از شناسایی مشخص گردید که غیرقابل آموزش هستند و نمی توانند باسواد شوند.