مراودات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان بهبود یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: امسال اقدامات مطلوبی برای توسعه روابط تجاری با آذربایجان صورت گرفته از جمله اینکه توانستیم از اردبیل هیئت تجاری به روسیه و آذربایجان اعزام کنیم.

وی افزود: هفته قبل نیز هیئت ۱۰۰ نفری از آذربایجان به ایران سفر کردند و برگزاری کمیسیون فنی روابط تجاری ایران و ‌آذربایجان دستاوردهای مطلوبی را به دنبال داشته است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با یادآوری طرح مشکلات بخش خصوصی در تجارت با آذربایجان و رفع آن ها ادامه داد: امروز در وضعیت مطلوبی از مراودات تجاری با جمهوری آذربایجان هستیم.

پیرموذن متذکر شد: اردبیل به عنوان استان معین واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک دارند انتخاب شده و قرار است مطالعات و برآوردهای لازم در این خصوص صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد در سال آینده چند مورد سرمایه‌گذاری آذری‌ها در اردبیل محقق شود.

وی به ضرورت تحقق طرح کشت فرا سرزمینی نیز تأکید کرد و گفت: در سفر رئیس‌جمهور آذربایجان به ایران می‌توان این موضوع را مطرح کرد.

پیرموذن همچنین در خصوص اقدامات حمایت از بخش تولید در استان اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کمک به واحدهای تولیدی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

رئیس اتاق بازرگانی استان تأکید کرد: اگر واحدهای تولیدی موردبررسی قرار گرفته‌اند لازم است پیگیری شوند تا تسهیلات پرداخت شود.

وی همچنین به حذف مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز استان به توسعه صنایع تبدیلی ضروری است سرمایه‌گذاران از این فرصت طلایی استفاده کنند.