۹۰ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهوری به مازندران تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پل روگذر سد گلورد، در روستای " ولم" بهشهر، گفت: با توجه به فرمایشات رهبری بر اقتصاد مقاومتی تمام رویکرد ما در این استان براساس توجه به این مهم و اجرایی کردن آن است و با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌ها وارد عمل شده‌ایم.

فلاح جلودار توجه به محرومیت زدایی و کاهش محرومیت از روستاها را از برنامه‌های اولویت دار دولت اعلام کرد و افزود: کلنگ زنی پل رو گذر روستاییان منطقه بهشهر برای دسترسی آن مردم هم برای همین منظور است که با قوت و با استفاده از منابع فاینانس اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به سفر رییس جمهور به استان مازندران و اعتبارات تخصیص یافته در بخش‌های مختلف گفت: ۹۹۱ میلیارد تومان در این سفر برای استان اعتبار در نظر گرفته شد که از این مقدار تاکنون ۹۰ درصد تخصیص یافته و ۷۵ درصد اعتبارات به استان پرداخت شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران هم در سخنانی با اشاره به اینکه این پل از طویل‌ترین پل شمال کشور است که بر روی دریاچه سد گلورد احداث می‌شود و علاوه بر تردد روستا نشینان، مکان جذاب گردشگری برای منطقه است.

ابراهیم یخکشی ادامه داد: این پل چهار کیلومتری راه ارتباطی ۶۰ روستای بالادست شهرستان بهشهر است که با دارا بودن ۴ کیلومتر طول، بیش از ۴۰ متر ارتفاع طویل‌ترین پل استان‌های شمالی و از ۵ پل طویل و مرتفع کشور است که برای احداث آن ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل فاینانس در نظر گرفته شده و ۱۵ ماه آینده به افتتاح می‌رسد.