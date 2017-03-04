به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه‌برنامه «با قدوسیان» فرهنگسرای رضوان روز پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه بعد از اذان مغرب همزمان با شام غریبان شهادت حضرت فاطمه (س) در مزار مطهر ۷۲ شهید انقلاب اسلامی برگزار شد. در این برنامه حجت‌الاسلام حسن ناصری پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری به سخنرانی پرداخت و قرائت دعای کمیل و مرثیه‌سرایی توسط حاج ناصر آیینی دیگر بخش این برنامه بود.

حجت‌الاسلام حسن ناصری پور با تسلیت گفتن شهادت حضرت زهرا (س) به ابعاد مختلف شخصیت ایشان اشاره کرد و گفت: شناخت شخصیت حضرت زهرا (س) کار بسیار دشواری است. شناخت ایشان کار خود اولیای خداست، اما این دلیل نمی‌شود که ما در این مسیر گام بر نداریم و نسبتمان را با آن حضرت نسنجیم. اینکه پیامبر می‌فرماید «ان الله یخلق فاطمه، قبل خلق عرض و السماء» و اینکه خلقت پیامبر و علی (ع) به واسطه خلقت فاطمه زهراست، همه اینها سر است.

وی ادامه داد: این شخصیت تنها کسی است که در مورد او گفته‌اند بهشت هم‌سنخ فاطمه است. اگر صدها سال علما بخواهند همین جمله را برای مردم تبیین کنند، باز هم زمان کم است. خیلی معنی تکان دهنده‌ای دارد. شان فاطمه را کسی به جز پدر، همسر و فرزندانش نمی‌فهمد. حضرت فاطمه زهرا (س) چنین انسان سرآلودی است. همه عالم و کائنات طفیلی وجود او است.

ناصری پور اضافه کرد: در یک شرایط ویژه و حساس حدیثی مطرح می‌شود که در آن نکاتی پیرامون شخصیت امیرالمؤمنین (ع) شده است، یکی از آن نکات این است که در روزهای پایان عمر پیامبر جبرئیل نازل شد و گفت امر خداست که من یک بار دیگر از امیرالمؤمنین (ع) عهد بگیرم. در مورد این حیات حساس ۶۵ روز یا ۹۵ روز مجدداً از امیرالمؤمنین عهد می‌گیرند. به ایشان فرمودند یا علی، بعد از من به تو بی‌احترامی می‌کنند، آقا فرمود قبول می‌کنم. یا علی، بعد از من حکومت را از تو غصب می‌کنند، فرمود قبول می‌کنم. در ذیل این حدیث امام صادق (ع) می‌گویند جدم از شدت گریه از حال رفتند. دست‌هایش را روی زانوی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) قرار داد و فرمود عهد می‌بندم. شرایطی بود که وقتی گفتند یا علی دارند خلیفه انتخاب می‌کنند، ایشان فرمود بدن مطهر پیامبر روی زمین است. روز اول سه هزار نفر به پشتیبانی حضرت به میدان مدینه آمدند، اما هفت روز بیشتر نگذشت که این تعداد به ۶ نفر کاهش پیدا کرد. در کل مهاجرین و انصار ۶ نفر پشت حضرت ایستادند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه مهاجر و انصار می‌رفت و احدی از آنها در را باز نمی‌کردند، عنوان کرد: می‌شنیدند، حرف هم می‌زدند، اما در را روی علی (ع) و فاطمه (س) باز نکردند. عده‌ای از مهاجرین در را باز کردند و گفتند چشم، اما عمل نکردند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری تصریح کرد: پیامی که حضرت زهرا (س) برای ما به یادگار گذاشته خیلی مهم است. حضرت می‌فرماید وقتی خداوند پیامبر را از میان شما برد، دو عامل برای انحراف وجود دارد. عامل اول نفاق است که بر قلب‌ها نمایان می‌شود. روایت امام باقر (ع) است که قلبی که در آن نفاق وجود دارد، به حب علی (ع) راهی ندارد. تاریخ مکرر این حادثه را گوشزد می‌کند. یک زمانی عده‌ای در رأس امور قرار می‌گیرند و خودشان را انقلابی و دین‌دار نشان می‌دهند، اما آنجایی که اصل خودشان را نشان می‌دهند معلوم می‌شود که نفاق دارند و جریان دینی برایشان ملعبه است. اولین آفت نفاق است. آفت دوم این است که شیطان سرک می‌کشد، چون موقعیت برایش مناسب است. از راه دور یک اشاره‌ای می‌کند، چون نفاق وجود دارد.