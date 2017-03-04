بیکاری زمینه معضلات اجتماعی است/تلاش برای اشتغال ۱۰۰درصد زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: سازمان زندان ها به عنوان یک سازمان تربیتی و اصلاحی وظیفه دارد در کنار حبس برای زندانیان اصلاح و تربیت و بازگشت آن ها به جامعه را در دستور کار قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان بر این است که راهی برای بازگشت عزتمندانه زندانیان به جامعه فراهم شود، بیان کرد: از آنجایی که دین اسلام در همه زمینه ها الگوی برتری نسبت به سایر ادیان و جوامع بوده لذا توجه به ارزش های اسلامی در زندان مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

رئیس کل زندان ها و اقدامات تامینی کشور با بیان اینکه این سازمان در سال گذشته به عنوان دستگاه برتر در زمینه اقامه نماز معرفی شده است، عنوان داشت: در سال گذشته ۳۸۰ هزار نفر از زندانیان کشور در کلاس های قرآن، روخوانی، تفسیر، تجوید و سایر معارف اسلامی شرکت کردند.

توجه به ابعاد زندگی زندانیان از آسیب خانواده آن ها جلوگیری می کند

جهانگیر، توجه به آموزش های کلاسیک از نهضت سواد آموزی تا دانشگاه را یکی دیگر از برنامه های مورد توجه در سازمان زندان ها عنوان کرد و گفت: در این راستا طی سال ۹۴ بالغ بر چهار هزار نفر از زندانیان بی سواد کشور موفق به کسب مدرک سواد آموزی شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۲۴ هزار نفر مراحل تحصیلی از دبستان را دانشگاه را گذرانده اند که ۱۹ هزار نفر از این افراد موفق به کسب مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش شده اند.

رئیس کل زندان ها و اقدامات تامینی کشور را یکی از معضلات کشور را بیکاری دانست و افزود: بیکاری زمینه بسیاری از معضلات اجتماعی بوده در همین راستا یکی از وظایف این سازمان توجه و اهتمام در امور حرفه آموزی است.

جهانگیر با اشاره به برگزاری دوره های حرفه آموزی متفاوت در سطح زندان های کشور، بیان داشت: زندانیان شرکت کننده در این دوره ها گواهینامه معتبر دریافت کرده و تلاش می شود که پس از آزادی نیز با ایجاد زمینه اشتغال، از بازگشت مجدد این افراد به زندان جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که بخش زیادی از زندانیان کشور متاهل و دارای خانواده هستند لذا توجه به ابعاد مختلف زندگی آن ها شرایط آسیب را از خانواده آن ها دور می کند.

رئیس کل زندان ها و اقدامات تامینی کشور با بیان اینکه در بحث اشتغال در داخل زندان نیز کارگاه های فعال زیادی در داخل و یا در حریم زندان ها داریم، عنوان داشت: تلاش می شود که با اختصاص بودجه و منابع مورد نظر اشتغال زندانیان به ۱۰۰ درصد برسد و هیچ زندانی در هیچ ساعتی از روز بیکار نباشد.

۱۰ درصد از زندانیان ورودی دارای بیماری هپاتیت هستند

جهانگیر همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان زندانیان اشاره کرد و گفت: آزمایشات انجام شده در مبادی ورودی زندان ها نشان می دهد که هر ساله ۱۰ درصد از زندانیان ورودی دارای بیماری هپاتیت هستند که این امر مسئله مهمی بوده و هزینه های زیادی بر سازمان زندان ها تحمیل کرده است.

وی همچنین از ابتلا یک درصد زندانیان ورودی به ویروس اچ آی وی خبر داد و افزود: بخش بهداشت و درمان زندان ها با کار جهادگونه در بخش کنترل، درمان و مهار این بیماری ها فعالیت می کنند.

رئیس کل زندان ها و اقدامات تامینی کشور اضافه کرد: علاوه بر این ها با توجه به اینکه بخش زیادی از زندانیان معتاد به مواد مخدر هستند اقدامات برای درمان و کنترل اعتیاد در زندان ها مورد توجه قرار گرفته است.