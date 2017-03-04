نیاز به مرکز جامع خدمات سرطان در خوزستان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شهید بقایی دو اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمار سرطان در حال حاضر در خوزستان بیشتر از متوسط کشوری نیست و خدماتی که از نظر تخصصی و فنی ارائه می شود هم خیلی خوب است.

وی افزود: پوشش دارویی و ذخیره ای نیز وضعیت خوبی دارد و فقط از نظر فضا در بیمارستان شفا تنگنا داشتیم که هم فرسوده بود و در عین حال محدودیت هم وجود داشت.

وزیر بهداشت تصریح کرد: با کمک برادران سپاهی از این ظرفیت بیمارستان بقایی استفاده شده و عمدتا هم برای بیماران خاص و صعب العلاج است. البته این به آن معنا نیست که همه مشکلات در خوزستان حل شده و یک مرکز جامع خدمات سرطان را می خواهیم که پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات در آن مستقر باشد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم شاهد تأسیس یک مرکز جامع خدمات برای بیماری سرطان باشیم بنابراین می توانیم بگوییم که شرایط ما نسبت به قبل بهتر است ولی هنوز با آن چیزی که مدنظر و استاندارد است فاصله داریم و تلاش می کنیم که به آن برسیم.

وی ادامه داد: امیدوارم سازمان امور استخدامی و برنامه ریزی به صورت ویژه کمک کنند چون مجوز استخدام دست ما نیست و این مسئله را بارها اعلام کردم و اگر بنا باشد که رضایتمندی افزایش پیدا کند بخشی از آن نیروی انسانی است.

وزیر بهداشت یادآور شد: اکنون فشار زیادی روی گروه های مختلف تخصصی در حوزه پزشکی است، بماند از عقب ماندگی پرداخت ها و تقریبا دو و نیم برابر ظرفیت خود کار می کنند.

هاشمی بیان کرد: امیدواریم که با درخواست صدور مجوز برای تأمین نیروی انسانی نه تنها برای این بیمارستان و یا خوزستان بلکه برای کل کشور موافقت کنند و توجه ویژه این نسبت به این مسئله داشته باشند.

وی عنوان کرد: بحث سلامت با سایر حوزه ها متفاوت است و نقش نیروی انسانی در زنده ماندن و پیشگیری از حوادث بسیار مهم هست. شاید تجهیزات اتاق عمل خوبی داشته باشیم و جراح هم باشد ولی عمل ها تنها چند ساعت است و مراقبت های بعد از آن عمده کار است.

وزیر بهداشت انتقاد کرد: اگر نیروهای ما زیر بار فشار کاری آرامشی برای مراقبت نداشته باشند آن وقت ثمره کار اصلی که انجام شده نیز بی نتیجه خواهد ماند.

هاشمی در پایان خبر داد: ۱۰۰ هزار نفر نیرو به عنوان پرستار، بهیار، آزمایشگاهی و الکترونیک کردن اسناد کمبود نیرو داریم. ۱۰۰ هزار نفر نیز توسط خود ما تأمین شده و ردیف اعتباری ندارند و به صورت قراردادی فعالیت می کنند.