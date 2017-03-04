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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

با صداپیشگی مرضیه برومند و هنگامه مفید

موش‌ها از نوروز در تالار هنر میزبان کودکان می شوند

موش‌ها از نوروز در تالار هنر میزبان کودکان می شوند

نمایش «موش تا موش» به نویسندگی و کارگردانی رامین کهن و با صداپیشگی مرضیه برومند و هنگامه مفید از ۷ فروردین‌ماه در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «موش تا موش» عنوان نمایشی عروسکی و موزیکال برای کودک و نوجوانان است که به نویسندگی و کارگردانی رامین کهن از ۷ فروردین‌ماه در تالار هنر روی صحنه می رود.

این نمایش روایت‌گر داستان کوچه پس‌کوچه‌های شهری است که هر شب آواز غمگین و سوزناک‌ آقا موشه که عاشق و دلداده خاله موشه است در آن شنیده می‌شود. خاله موشه بی‌خبر از این‌که این آواز غمناک در هجر او خوانده می‌شود، هر شب ستاره‌ها را می‌شمرد و به زیبایی ماه خیره می‌شود.

در این نمایش موزیکال کودک و نوجوان که به شیوه عروسکی و به مدت ۵۵ دقیقه اجرا می‌شود، مرضیه برومند و هنگامه مفید به عنوان صداپیشه افتخاری همکاری دارند. الکا هدایت، امیررضا میرآقا، محمدرضا مالکی و رامین کهن دیگر صداپیشگان این نمایش هستند و سعید ابک، پرستو آریاکیا، الهام ایروانی، علی باروتی، فاطمه پورهاشمی، هانی حسینی، حمیدرضا گودرزی، متین گودرزی و مرضیه نادری عروسک‌گردانان نمایش «موش تا موش» هستند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: گروه کارگردانی: هانی حسینی و معصومه آرواز، طراحی و ساخت عروسک: مهدی قومورلو، محمد صاحبی، مهنوش نراقی و منیر مولوی‌زاده، طراح صحنه: رامین کهن، طراح نور: علی اشرف سمایی، مدیر صحنه: حمیدرضا گودرزی، طراح پوستر و بروشور: پرناز کریمی؛ عکاس: محمد عبدی و مدیر روابط عمومی و تبلیغات: روشنک کریمی.

نمایش «موش تا موش» فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۹۶ هر روز به جز شنبه‌ها ساعت ۲۰ در تالار هنر به روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 3922561
فریبرز دارایی

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