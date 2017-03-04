حضرت زهرا (س) مثال کامل تقوا و عصمت است/ حقیقت تقوی

به گزارش خبرگزاری مهر، خطبه های نماز جمعه این هفته هامبورگ‎‎ را حجت الاسلام موسوی با دعوت به تقوی آغاز کرد و گفت: ابتدا خودم و شما نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت می کنم. مهم ترین دستور خداوند و قرآن کریم تقوا است چرا که هیج راهی برا ی رسیدن به خوشبختی جز تقوا و پرهیزکاری نیست.

وی ادامه داد: همچنین تسلیت عرض می کنم شهات سرور زنان عالم و الگوی کامل تقوا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) را که به خاطر تقوا و پایبندی به قرآن و سنّت هزینه پرداخت نمود و لقب تقیه گرفت.

موسوی افزود: به همین خاطر این سوال مطرح می شود که تفاوت عصمت با تقوا چیست؟ اگر معنای تقوا دوری از گناه است آیا لازمه آن عصمت نیست؟ مگر می شود از گناه معصوم شویم؟

وی گفت: برای پاسخ دادن به این سوال باید ابتدا معنای تقوا را از دیدگاه اسلام و قرآن بررسی کنیم تا تفاوت آن با عصمت معلوم شود.

وی اظهار داشت: دو دیدگاه اصلی در تفسیر تقوا وجود دارد: ۱- دیدگاه ظاهری ۲- دیدگاه باطنی

موسوی ادامه داد: دیدگاه اول می گوید حقیقت تقوا انجام واجبات و ترک محرمات می باشد، یعنی همین که در مقام عمل معصیت صورت نگیرد تقوا حاصل شده است هر چند قصد معصیت کرده باشد چون ملاک تقوا اطاعت و عدم معصیت است که صورت نگرفته است.

وی افزود: دیدگاه دوم می گوید حقیقت تقوا همان ملکه باطنی است که مومن را از گناه باز می دارد یعنی مومن تا دغدغه ترک گناه و ترس از خدا نداشته باشد با تقوا نیست. تقوا یعنی اولویت فکری انسان باید رضای خدا و اولیای خدا باشد و صرف انجام تکالیف ظاهری بدون اصلاح باطن تقوا حساب نمی شود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد هر دو دیدگاه حقیقت تقوا را بیان میکند و با هم منافاتی ندارد چرا که یکی از وظایف اصلی مومن اصلاح باطن وبدون تحقق تقوای باطنی تقوای ظاهری محقق نمی شود. یعنی کسی که اخلاص دارد حتما نماز و روزه را با همه شرایط شان به جا می آورد و میان دستورات الهی تفاوت قایل نمی شود ولی بعضی ها که تفاوت میان گناهان کبیره و صغیره قایل هستند و در مقابل بعضی گناهان بی تفاوت هستند در واقع تقوا ندارد و جزو متقین نیستند.

موسوی گفت: به عبارت دیگر علاوه بر ترک گناه عزم بر ترک گناه لازم است و اگر اراده جدی برای اطاعت وجود نباشد اطاعت مستمر صورت نمی گیرد، هرچند به مقام عصمت نمیرسد چون عصمت به معنای عدم امکان صدور گناه از معصوم است درحالیکه تقوا یعنی امکان دارد در شرایط نادر در دام شیطان بیفتند ولی زود بر می گردد و اصلاح می کند.

وی در پایان اظهار داشت: حضرت زهرا (س) مثال کامل تقوا و عصمت است چون الگوی مطلق است و الگوی مطلق نمی تواند جز این باشد.