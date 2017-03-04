تحصیل ۲۴ هزار زندانی/سواد آموزی ۴ هزار زندانی بی سواد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها، اصغر جهانگیر با اشاره به رویکرد اصلاحی و تربیتی سازمان زندان ها گفت: از بدو تاسیس سازمان تمام تلاش مجموعه زندانبانی کشور اجرا و توسعه برنامه های اصلاحی برای بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه است.

وی تاکید کرد با توجه به آموزه های مترقی دین مبین اسلام در تربیت انسان ها در مجموعه زندان های کشور تلاش گردیده است تا آموزش های دینی در راس برنامه های اصلاحی و تربیتی قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان ها افزود: امروز قرآن و نماز دو محور عمده برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان هاست و قرار گرفتن سازمان زندان ها در بین دستگاه های برتر در زمینه اقامه نماز طی سالیان اخیر نشان دهنده اهتمام جدی به این امر مهم در زندان هاست.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه ادامه داد: طی سال گذشته بیش از۳۸۰هزار نفر از زتدانیان در کلاس های آموزش قرآن در بخش های مختلف قرائت، تفسیر، تجوید و… شرکت نموده اند.

جهانگیر گفت: در کنار برنامه های دینی و اسلامی، اهتمام به آموزش های کلاسیک نیز از جمله برنامه های اصلاحی و تربیتی است که از مقطع نهضت سوادآموزی تا دانشگاهی را شامل می شود.

وی افزود: طی سال گذشته چهار هزار نفر از زندانیان که بی سواد بودند موفق به سوادآموزی شدند.

مشاور رئیس دستگاه قضا ادامه داد: طی یکسال گذشته بیست و چهار هزار نفر در مقاطع مختلف تحصیلی در زندان های کشور مشغول به تحصیل بودند که تعداد پانزده هزار نفر آنان موفق به کسب مدارک تحصیلی شدند.

وی گفت: از آنجا که یکی از عوامل جرم در جامعه معضل بیکاری است از این رو حرفه آموزی به عنوان یکی دیگر از برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان هاست.

جهانگیر تصریح کرد: در حال حاضر رشته های مختلف فنی و حرفه ای در زندان ها آموزش داده می شود تا زندانی پس از آزادی بتواند به شغلی آبرومند اشتغال داشته باشد که در این زمینه نیز سازمان زندان ها برای بعد از آزادی زندانیان نیز برنامه های حمایتی را اجرا می کند.

وی در ادامه گفت: برنامه اشتغال نیز از جمله برنامه های اصلاحی و تربیتی است که علاوه بر ایجاد امکان درآمدزایی برای زندانیان، فرهنگ کار را نیز در بین زندانیان نهادینه می کند که امیدواریم با اختصاص بودجه های لازم بتوانیم به اشتغال صد در صد در زندان ها دست یابیم.

رئیس سازمان زندان ها در پایان به خدمات بهداشت و درمان در زندان ها نیز اشاره کرد و گفت: تامین سلامت زندانیان که برخی از آنان با داشتن بیماری های واگیردار واردزندانها می شوند امر خطیر و مهمی است که در راستای تامین سلامت جامعه اجرا می شود.