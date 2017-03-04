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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی البرز:

آثار نویسندگان بومی در کتابخانه‌های البرز جانمایی شده است

آثار نویسندگان بومی در کتابخانه‌های البرز جانمایی شده است

کرج - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز گفت: طی یک سال اخیر آثار نویسندگان بومی در کتابخانه‌های استان جانمایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس الله فلاح در سومین نشست تخصصی کتاب‌خوان استان البرز که با حضور مسئولین کشوری و استانی صبح شنبه در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح جامعه، اظهار کرد: باید نسبت به توسعه و ترویج فرهنگ نذر کتاب در جامعه اهتمام داشت.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه‌های البرز با نیرویی بالغ‌بر ۱۷۸ نفر اداره می‌شود که رشته تخصصی عمده آن‌ها با کتاب مرتبط است، افزود: به‌طورقطع جامعه پویا به‌واسطه کتاب رشد پیدا می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز  با اشاره به اینکه ۲۰ انجمن حوزه کتاب و کتاب‌خوانی در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه آن‌گونه که شایسته است جامعه با کتاب و کتاب‌خوانی مأنوس نیست.

وی با اعلام اینکه باید برگزاری چنین نشست‌های تخصصی در سطح استان البرز تداوم داشته باشد، گفت: طی یک سال اخیر آثار نویسندگان بومی در کتابخانه‌های استان جانمایی شده است.

حجت‌الاسلام فلاح بابیان اینکه نهاد کتابخانه‌های البرز آمادگی پذیرش دانشجویان برای گذراندن دوره‌های کارورزی را دارد، تصریح کرد: نشست‌های مدرسه‌ای پیرامون ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در البرز برگزار می‌شود.

کد مطلب 3922583

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