به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر کارگاه «تاریخ هنر انتقادی» را عصر سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه برگزار می‌کند.

در این کارگاه که به همت کمیته هنر معاصر پژوهشکده هنر برگزار می‌شود جمال عرب‌زاده عضو هیأت علمی دانشگاه هنر با موضوع «تاریخ هنر انتقادی» سخنرانی می‌کنند.

این کارگاه آموزشی با نگاهی کلی به تاریخ تاریخ‌نویسی هنر و همچنین بحث در مورد معضلات تاریخ‌نویسی هنر، با بازشماری وظایف اصلی تاریخ‌دان هنر به طرح پرسش‌هایی در مورد این رشته می‌پردازد. همچنین جایگاه تاریخ هنر در رابطه با فعالیت‌های موازی همچون نقد هنری یا جامعه‌شناسی هنر به بحث گذاشته خواهد شد.

این کارگاه روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل پژوهشکده هنر به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از خ امام خمینی، جنب کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹ برگزار می شود.

شرکت در این کارگاه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.