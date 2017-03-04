سید رسول زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تصادف خودروی کامیون با اتوبوس در حوالی ساعت یک بامداد در ۱۳۵ کیلومتری مشهد به تربت حیدریه منجر به حادثه دیدگی ۳۳ نفر از سرنشینان شد که ۲۹نفر مصدوم شدند.
وی افزود:مصدومان این حادثه توسط اورژانس وهلال احمر به بیمارستان ۹ دی وتامین اجتماعی تربت حیدریه اعزام شدند.
رئیس اداره عملیات امداد ونجات خراسان رضوی ادامه داد: با وجود اعزام نیروهای نجات و آمبولانس هلال احمر نیاز به عملیات رهاسازی توسط امدادگران وجود نداشت وخوشبختانه فوتی نداشتیم.
وی همچنین با اشاره به حادثه دیگری در کیلومتر ۳۰ محور خواف-تایباد عنوان کرد:تصادف تریلی با خودروی پژو ۴۰۵ در حوالی ساعت ۲ صبح امروز منجر به مصدومیت ۴ نفر شامل دو کودک ویک زن ومرد شد.
زارع افزود:همه این مصدومان توسط آمبولانس هلال احمر و عوامل امدادی خواف، بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شدند.
،مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
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