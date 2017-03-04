مشهد ـ رئیس اداره عملیات امداد ونجات خراسان رضوی گفت: صبح امروز دو حادثه تلخ در محورهای خراسان رضوی به وقوع پیوست که ۴۰ نفر حادثه دیده با حضور به موقع عوامل امدادی هلال احمر امدادرسانی شدند.