بيانيه انگليس در واكنش به گزارش دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي

به گزارش خبرگزاري مهر، انگليس امروز در واكنش به گزارش محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران با انتشار اعلاميه اي اعلام كرد: ما از اقدام ايران براي دراختيار گذاشتن تصويرشفافي از فعاليتهاي هسته اي خود، ارائه مدارك به آژانس بين المللي انرژي اتمي وهمچنين تصميم براي امضاي پروتكل الحاقي وتعليق غني سازي و فرآوري اورانيم - كه در گزارش آژانس به آن اشاره شده است- استقبال مي كنيم.

در اين بيانيه آمده است : ما خواستار اجراي كامل تعهدات حفاظتي و شفاف شدن هرگونه ابهام پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران هستيم تا اين آژانس قادر به حل همه سوالات باقي مانده شود. از جمله ابهاماتي كه در برنامه هاي هسته ايران بايد رفع شود تعليق غني سازي اورانيوم است.



انگليس در اين بيانيه همچنين تاكيد كرد: موارد نقض تعهدات حفاظتي از سوي ايران كه شامل چرخه سوخت اتمي، غني سازي و فرآوري مواد اتمي كه اخيرا مشخص شده است و فعاليتهاي هسته اي مخفي درگذشته - كه در گزارش آژانس آمده است - براي انگليس قابل قبول نيست.



در اين بيانيه تصريح شده است: بايد به طور جدي نگراني شورا درباره قصور ايران درخصوص برنامه هاي هسته اي گذشته اي كشور برطرف و چارچوبي براي همكاري هاي آينده ايران و آژانس مشخص شود. ما بايد براي حفظ ماهيت پيمان ان تي پي كه ايران آن را در گذشته نقض كرده است، در اقدامي مناسب اين عمل را محكوم كنيم و شوراي حكام نبايد اين چارچوب را كه درحال شكل گرفتن است، ناديده بگيرد .

عناصر اساسي اين چنين چارچوبي در كلام دبيركل با اين عبارات تبلور يافته است: "نظامي كه با قاطعيت ويژه و با صراحت و شفافيت كامل خود به اثبات مسايلي بپردازد كه درباره ايران مطرح مي شود".



انگليس در اين بيانيه با اشاره به اين كه بر روي چنين مسائل مهمي كار بيشتري بايد انجام شود، گفت: براي مثال مواردي وجود دارد كه براي ما هنوز روشن نشده است، از آن موارد مي توان به نقض تعهدات حفاظتي از سوي ايران، آلودگي ناشي ازغني سازي اورانيم، شروط ايران براي پذيرش و اجراي جامع پروتكل الحاقي، ارزيابي آژانس از موارد نقض پيمان و اطلاعات مربوط به آن و سپس انجام اقدامات مناسب درباره اين موارد است كه هنوز اين اقدامات براي ما روشن نشده است.





اين بيانيه در پايان تصريح مي كند: ما معتقديم براي اينكه ايران در مسير رعايت تعهدات حفاظتي گام بردارد و بتواند اعتماد بين المللي را به خود جلب كند زمان زيادي لازم است. بدين منظور بايد روند تعليق غني سازي و فرآوري مواد اتمي با يك روش تاييد شده و واقعي تامين شود.

مامعتقديم كه تعليق غني سازي و فرآوري مواد هسته اي تا زماني بايد ادامه پيدا كند كه يك راه حل دراز مدت پيدا شود. اين امر به رفع نگراني درباره برنامه هاي هسته اي ايران كمك خواهد كرد.