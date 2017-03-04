باید به جای ساخت بیمارستان عوامل بیماری زا را کاهش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز شنبه در حاشیه افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شهید بقایی دو اهواز اظهار کرد: افتخار می کنیم بتوانیم در مسیر شهدا و امام راحل طی طریق کنیم. از تمامی مسئولان اجرایی استان و سپاه پاسداران که برای افتتاح این بیمارستان همکاری داشتند تقدیر و تشکر می کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت خدمات ما اضافه شده، گفت: واقعیت این است که خوزستان در این حوزه محروم است. تاکنون یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در خوزستان هزینه شده که ۶۵۰ میلیارد تومان آن برای طرح تحول سلامت بوده است.

وزیر بهداشت بیان کرد: استاندارد تخت بیمارستانی ۱.۸ است در خوزستان ۱.۳ هست. در کشور اگر به ازای هر تخت بیمارستانی یک پرستار داریم که باید دو پرستار باشد ولی در خوزستان ۰.۶۶ است.

هاشمی عنوان کرد: از اینکه پروژه هایی در دست انجام است، خوشحالیم و امیدوارم با توجه به اینکه استاندار خوزستان خودش پزشک است بشود در این دوره با سرعت بیشتری در راستای رفع محرومیت ها تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه ذکر مصیبت خوب است ولی چاره درد نیست، بیان کرد: مهم این است که برای رفع اشکالات تلاش کنیم و اینکه انگشت اتهام به سمت افراد و گذشتگان و آیندگان بگیریم باعث حل مشکلات نمی شود.

وزیر بهداشت گفت: جلب رضایت مردم باعث جلب رضایت خداوند متعال می شود و خوب این است که از آنچه داریم شکر خدای متعال را کنیم و از مسئولان قدردانی کنیم و فقط نیمه خالی لیوان را نبینیم. همچنین نباید نیازهای مردم و مسائل مختلف را سیاسی کنیم.

هاشمی ادامه داد: از همه مسئولان سپاه پاسداران تشکر می کنم و انتظار داریم همه به عرصه سلامت و درمان ورود پیدا کنند. اگر هر روز بیمارستان بسازیم و تخت های بیمارستانی را افزایش دهیم که کار کافی ای نیست بلکه باید کاری کنیم که مردم مریض نشوند و عوامل بیماری زا را کاهش دهیم. کارهای درمانی و سلامت مردم را به تنهایی نمی توانیم انجام دهیم و امیدواریم همه دستگاه ها به این مسئله ورود پیدا کنند.

وی اظهار کرد: از بنیاد مستضعفان در اهواز و آبادان به دلیل کمک هایشان تقدیر و تشکر می کنم و در عین حال نیز سهم بیشتری را از وزارت نفت مطالبه می کنیم.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد: امیدوارم بتوانیم هر چند وقت یک بار شاهد افتتاح یک مجموعه درمانی و به بهره برداری رسیدن آن باشیم.