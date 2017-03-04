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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

از ابتدای سال جاری تا کنون؛

۴هزار اخطار برای اشغال‌کنندگان معابر عمومی بجنورد صادر شد

۴هزار اخطار برای اشغال‌کنندگان معابر عمومی بجنورد صادر شد

بجنورد- معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد با اشاره به اجرای طرح مستمر رفع سد معبر در سطح شهر، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، چهار هزار اخطار برای اشغال‌کنندگان معابر عمومی بجنورد صادرشده است.

یوسف رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای امسال اداره اجرائیات اقدام به صدور اخطار و جمع‌آوری بیش از  چهار هزار مورد سد معبر در سطح شهر بجنورد کرده است.

رستمی تصریح کرد: به منظور حفظ انضباط شهری و رعایت حقوق شهروندی، طرح رفع سد معبر در خیابان‌های اصلی و در مسیر بازار و مغازه‌های میوه‌فروشی در دستور کار شهرداری بجنورد  قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس طی هفته گذشته عوامل اجرایی شهرداری منطقه در چند نوبت روند اجرای این طرح را به اطلاع کسبه رساندند و درخواست همکاری لازم را داشتند.

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد بیان کرد: این طرح از ابتدای اسفندماه با همکاری نیروهای انتظامی و عوامل اداره اجرائیات در سطح معابر اصلی آغازشده  و تا پایان امسال به‌صورت مستمر ادامه دارد.

رستمی هدف از اجرای این طرح را زیباسازی چهره شهر و رفاه حال شهروندان برشمرد و افزود: وظیفه شهرداری ایجاد شهری زیبا و با آرامش روانی برای شهروندان است تا به‌راحتی در معابر تردد کنند.

وی عنوان کرد: شهروندان از اجرای طرح رفع سد معبر در منطقه مرکزی شهر استقبال کرده و پیشنهاد اجرای این طرح در سایر خیابان‌ها و استمرار آن را داشتند.

کد مطلب 3922604

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