یوسف رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای امسال اداره اجرائیات اقدام به صدور اخطار و جمع‌آوری بیش از چهار هزار مورد سد معبر در سطح شهر بجنورد کرده است.

رستمی تصریح کرد: به منظور حفظ انضباط شهری و رعایت حقوق شهروندی، طرح رفع سد معبر در خیابان‌های اصلی و در مسیر بازار و مغازه‌های میوه‌فروشی در دستور کار شهرداری بجنورد قرار گرفته است.

وی افزود: بر همین اساس طی هفته گذشته عوامل اجرایی شهرداری منطقه در چند نوبت روند اجرای این طرح را به اطلاع کسبه رساندند و درخواست همکاری لازم را داشتند.

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد بیان کرد: این طرح از ابتدای اسفندماه با همکاری نیروهای انتظامی و عوامل اداره اجرائیات در سطح معابر اصلی آغازشده و تا پایان امسال به‌صورت مستمر ادامه دارد.

رستمی هدف از اجرای این طرح را زیباسازی چهره شهر و رفاه حال شهروندان برشمرد و افزود: وظیفه شهرداری ایجاد شهری زیبا و با آرامش روانی برای شهروندان است تا به‌راحتی در معابر تردد کنند.

وی عنوان کرد: شهروندان از اجرای طرح رفع سد معبر در منطقه مرکزی شهر استقبال کرده و پیشنهاد اجرای این طرح در سایر خیابان‌ها و استمرار آن را داشتند.