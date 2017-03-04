به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست مدیرکل دفتر حیات وحش وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اینکه شعار روز جهانی حیات وحش امسال به صدای جوانان گوش فرا دهیم اعلام شده است، گفت: روز جهانی حیات وحش، فرصتی برای گرامیداشت اشکال متنوع و بسیار زیبای حیات وحش گیاهی و جانوری و ارتقاء سطح آگاهی جوامع انسانی درباره حفاظت از آنها است.

مجید مقدم خرازیان افزود: بر اساس تصمیم شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و به پیشنهاد کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض روز سوم مارس مصادف با سیزدهم اسفند ماه که تاریخ برگزاری اولین اجلاس کنوانسیون سایتیس است و ایران در زمره بنیانگذاران کنوانسیون مذکور بوده است.

مقدم تصریح کرد: به دلیل آنکه تقریبا یک چهارم جمعیت دنیا سنی بین ۱۰ الی ۲۴ سال دارند. تلاش های بی شایبه می بایست جوانان را به شور بیاورد. برای آنکه رهبران دنیای آتی و تصمیم گیران آینده جوانان می باشند. که هم در سطح منطقه ای و هم جهانی می بایست از حیات وحش در معرض خطر حفاظت کنند.

وی با بیان اینکه به کارگیری و توانمند سازی جوانان در صدر دستور کار سازمان ملل است و اهداف آن از طریق برنامه های جوانان در سازمان ملل قابل دستیابی است، گفت:در سپتامبر ۲۰۱۶ در هفدهمین کنفرانس اعضا سایتس در آفذیقای جنوبی اولین قطعنامه را با عنوان «مشارکت جوانان» تصویب کردند.

مقدم خاطر نشان کرد: روز حیات وحش ۲۰۱۷ جوانان اطاف جهان را تشویق می کند که با هم در زمینه رفع تهدیدات اصلی حیات وحش از قبیل مواردی چون تغییرات زیستگاه و یا بهره برداری بی رویه کوششش کنند و هر تغییر مثبتی که می توانند ایجاد کنند.

مدیرکل دفتر حیات وحش وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اعلام کرد: به مناسبت روز جهانی حیات وحش بازید از موزه‌های تاریخ طبیعی پردیسان از ۱۳ تا ۱۹ اسفند رایگان است.