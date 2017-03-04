ارسال ۲۳۰ اثر به دبیرخانه کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی»

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی پیش از ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد ۲۳۰ اثر ارسالی به دبیرخانه ۱۸۵ اثر در قالب شعر و ۴۵ اثر در قالب مقاله به دبیر خانه کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی» ارسال شده است.

وی افزود: از ۱۸۵ قطعه شعر رسیده به دبیرخانه ۱۱۴ قطعه شعر به داوری نهایی راه یافتند که از این تعداد ۱۰ قطعه شعر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: از ۱۰ قطعه شعر منتخب و برگزیده، تعداد ۵ قطعه شعر به زبان ترکی می باشد و ۵ قطعه شعر نیز در بخش شعرفارسی منتخب شده اند.

میلانی همچنین اظهار داشت: در بخش مقاله نیز از ۴۵ مقاله رسیده به دبیرخانه ۱۷ مقاله به داوری نهایی راه یافتند که از این تعداد ۵ مقاله به عنوان آثار برتر، برگزیده و معرفی شدند.

وی تصریح کرد: آثار رسیده به دبیرخانه کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی» توسط دکتر جلیل نائبیان، مصطفی قلیزاده علیار، امیر علی آذرطلعت، محمد رنجبر باهر(محمد رنجی)، صالح سجادی، حسین حسنی افشرد و جعفر پوررضوی مورد داوری قرار گرفتند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: از مجموعه آثار رسیده ۱۲ مقاله به صورت مجموعه مقالات و ۵۰ شعر منتخب نیز در دو زبان ترکی و فارسی به صورت کتاب چاپ و منتشر خواهد شد.

گفتنی است کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی» ۲۲ اسفند ماه سال جاری در محل مجتمع پتروشیمی تبریز، توسط شهرداری کلانشهر تبریز و با همکاری حوزه هنری استان آذربایجان شرقی و سایر نهادهای فرهنگی برگزار می شود.