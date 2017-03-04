به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی در حاشیه همایش «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل کمبود زیاد فضای آموزشی نیاز داریم تا فضاهای لازم را تأمین کنیم و دانش‌آموزان، آموزش را با کیفیت دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس نظام‌های جدید آموزشی و سند تحول بنیادین، تربیت در مدارس اهمیت دارد؛ لذا باید تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس در حد استاندارد باشد. در حال حاضر استانداردها حداکثر ۲۵ نفر در کلاس درس است، اما به دلیل کمبود فضای آموزشی در برخی از مدارس، تعداد دانش‌آموزان به ۴۰ نفر نیز می‌رسد که به کیفیت آموزشی لطمه می‌زند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در برنامه ششم توسعه ردیف خوبی را برای ایمن‌سازی مدارس در نظر گرفته‌اند؛ لذا برخی از مدارس تخریبی از نو ساخته می‌شوند و برخی دیگر را مقاوم‌سازی می‌کنیم.

دانش‌آشتیانی تصریح کرد: اولویت سال ۹۶، تأمین کمبود فضای آموزشی مناطق محروم است.

وی با بیان اینکه باید عمر مفید مدارس را در ساخت و سازها افزایش دهیم، گفت: باید عمر مفید مدارس بیش از ۵۰ یا ۶۰ سال باشد که دیگر نیاز به تخریب و بازسازی نداشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش به سرانه مدارس اشاره کرد و گفت: اعتبارات آموزش و پرورش بیشتر صرف حقوق کارکنان می‌شود. اعتبار کمی به سرانه مدارس داده می‌شود، باید از طریق ساماندهی نیروی انسانی و تخصیص منابع تلاش کنیم در سال آینده سرانه مدارس را افزایش دهیم.

دانش‌آشتیانی تصریح کرد: رقم اختصاص یافته سرانه مدارس در سال ۹۵، صفر بود، اما مدیران مدارس با کم‌کاری خانواده‌ها توانستند مدارس را اداره کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود مؤسسات آموزشی به مدارس نیز بیان کرد: فرآیند یاددهی و یادگیری در دبستان‌ها اهمیت دارد، مؤسسات آموزشی با ورود به این محیط و تعیین امتحان برای دانش‌آموزان، روند تعلیم و تربیت را مخدوش می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم مؤسسات آموزشی به محیط دبستان‌ها وارد شوند تا به یادگیری دانش‌آموزان لطمه وارد شود.