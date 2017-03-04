بانوان رزمی کار برتر استان قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رزمی کیک بوکسینگ قهرمانی بانوان استان قم شامگاه جمعه به کار خود پایان داد و نفرات برتر رزمی قم در رده‌های سنی مختلف و اوزان گوناگون مورد قدردانی قرار گرفتند.

در این مسابقات که به میزبانی کانون ابوذر قم برگزار شد در رده سنی نونهالان، مسابقات در ۲ وزن ۴۰ و ۵۰ کیلوگرم برگزار شد که در این اوزان به ترتیب کوثر احمدی و فائزه بوجویی عناوین برتر را از آن خود کردند.

در رده سنی نوجوانان در وزن منهای ۴۵ کیلوگرم حنانه اسماعیل زاده در فینال با غلبه بر غزاله بادی قهرمان شد و در دسته منهای ۵۰ کیلوگرم سمانه ابوالحسنی در فینال محدثه شیری را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در این رده سنی و در وزن ۵۵ کیلوگرم عنوان قهرمانی به زینب عبادی رسسید که در دیدار نهایی پریناز عربلو را شکست داد و در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم شیرین جشنی لو با شکست مریم قنبری قهرمان شد و در منهای ۶۵ کیلو نیز فاطمه هاشمی و زهرا صباح اول و دوم شدند.

در رده سنی جوانان و بزرگسالان در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، فاطمه رضایی بالاتر از سمانه یوسف زاده و سهیلا بیگلری قهرمان شد و در منهای ۵۵ کیلوگرم سحر زارعی در فینال زهره غفاری را برد و به مدال طلا رسید.

در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم بزرگسالان، مرضیه نصراللهی در مسابقه پایانی برابر رضوان حقیقت نژاد صاحب برتری شد و گردن آویز طلا را به دست آورد و در منهای ۷۰ کیلو نیز زهرا شاه مرادی در مسابقه نهایی فاطمه حسینی را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم الهه جان آبادی در فینال با شکست ستاره عبدی به مقام نخست رسید و در به اضافه ۸۰ کیلوگرم نیز لیلا میر حیدری به مقام نخست دست یافت و معصومه شکاری و مریم عابدینی دوم و سوم شدند.