کشف ساختار سنگی معماری ۷هزار ساله در فسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مجید منصوری، سرپرست هیات کاوش و تعیین عرصه و حریم تپه وکیل آباد با اعلام این خبر گفت: بررسی های دقیق تر درباره این ساختار سنگی به آینده موکول شده است و کاوش در بخش های دیگر کارگاه ادامه دارد. اکنون کاوش در عمق ۴متری ادامه دارد که به نظر می رسد احتمالا خاک بکر است اما برای اطمینان بیشتر کاوش حدود ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

این باستان شناس گفت: پیش از کاوش، سطح محوطه و اطراف آن به شبکه های ۴۰در۴۰ و ۸۰ در ۸۰ تقسیم شده و بررسی نظام‌مند در این شبکه‌ها به مدت یک هفته به طول انجامید. پس از پایان بررسی، ۲۳ گمانه به‌ منظور تعیین عرصه و حریم تپه کاوش شد.

او با اشاره به باز کردن کارگاه ۲ در ۲ متر برای لایه نگاری، از به دست آمدن سفال های قرمز ساده و منقوش از نوع سفال های وکیل آباد خبر داد.