بارش خفیف باران در استان بوشهر/ خلیج فارس آرام است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان در ساعاتی ابری و با بارش خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط همراه باشد و طی همین مدت خلیج فارس نیز نسبتا آرام خواهد بود.

وی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با پدیده مه، گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال بارش پراکنده باران خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت باد نیز شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر است.

وی گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت ۳۶ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت شش و ۲۲ دقیقه، مد دوم دریا ساعت ۱۳ و هشت دقیقه و جزر دوم در ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه خواهد بود.