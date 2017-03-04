برگزیدگان جایزه «مهرگان علم» در حوزه محیط زیست معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جایزه مهرگان ادب و علم عصر جمعه سیزدهم اسفندماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و در این مراسم یازدهمین جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست به آهنگ کوثر اهدا شد.

مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد به مدیریت سیمین کاظمی،‌ کانون آشنایی با حیات وحش با مدیریت دنا ضیایی و کانون سبز فارس با مدیریت بهمن ایزدی به عنوان تشکل‌های تحسین‌شده معرفی شدند. همچنین کانون خزنده‌شناسان پارس با مدیریت هانیه غفاری و افشین زارعی و محمدعلی‌ الله‌قلی به خاطر برنامه «هوای تازه» شبکه افق تقدیر شدند.

هیات داوران مهرگان علم، اسکندر فیروز (رییس هیات داوران)، هوشنگ ضیایی (دبیر هیات داوران)، محمدرضا داهی، بهرام معلمی، عبدالحسین وهاب‌زاده، اسماعیل عباسی، هومن جوکار و مژگان جمشیدی بودند.