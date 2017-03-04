۲ نمایشنامه نویسنده ایرانی در ایتالیا منتشر شد/ رونمایی در بهار

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ نمایشنامه «گربه در خون خودش» و «قلعه انسانات» نوشته علی شمس با ترجمه پریسا نظری از زبان فارسی به ایتالیایی و توسط نشر «فوری لینا» منتشر شد. این ۲ اثر که در یک مجلد به چاپ رسیده اند، اولین نمایشنامه های ایرانی هستند که به زبان ایتالیایی ترجمه و چاپ شده اند.

نمایشنامه «قلعه انسانات» پیش از این با کارگردانی علی شمس در جشنواره بین المللی تئاتر فجر، فستیوال فرینج رم و تئاتر سالوئونه رم اجرا شده بود اما نمایشنامه «گربه در خون خودش» تا به حال در ایران اجرا نشده است.

قرار است رونمایی از این ۲ نمایشنامه در روز ۲۵ مارچ (۵ فروردین ماه ۹۶) و در مرکز فرهنگی حزب پی دی با حضور علی شمس مؤلف آثار و پریسا نظری مترجم انجام شود.

ابراهیم گلستان نویسنده نیز مقدمه ای روی این ۲ نمایشنامه نوشته است.

به تازگی ۴ نمایشنامه از علی شمس در ۲ مجلد توسط نشر قطره در ایران منتشر شده و قرار است ۲ ترجمه این نمایشنامه نویس و کارگردان جوان تئاتر از آثار کارلو گولدونی نیز توسط نشر بیدگل منتشر شود.

پیش تر از این نمایشنامه های «امینه»، «ابوالحول»، «اگر شبی از شب های تهران مسافری»، «حیات النفوس» و «داستان های میان رودان» از علی شمس در ایران منتشر شده است.