توحید بلورساز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۹ نشریه چاپی از ارشاد اسلامی استان مجوز فعالیت دارند اما فروش به حدی پایین است که اغلب مدیران مسئول روی فروش نشریه حساب نمی‌کنند.

وی افزود: باوجود اینکه تنها نیمی از نشریات مجوز دار، چاپ می‌شوند اما همین میزان نیز نتوانسته‌اند به فروش مطلوبی دست پیدا کنند.

معاون مطبوعاتی ارشاد اسلامی استان متذکر شد: عوامل متعددی در فروش پایین نشریات مؤثر است از جمله اینکه برخی نشریات کیفیت مطلوبی در تولید خیر و تحلیل اخبار ندارند.

بلورساز تأکید کرد: این موضوع موجب می‌شود که به عنوان مثال چهار صفحه نشریه به قیمت هزار تومان برای مخاطب جذابیت لازم را نداشته باشد.

وی متذکر شد: علاوه بر این مشاهده می‌شود که مردم اردبیل هنوز ارتباط مطلوبی با نشریات محلی ندارند و نشریات محلی به عنوان یکی از ابزارهای اطلاع‌رسانی جایگاه خود را کسب نکرده است.

معاون مطبوعاتی ارشاد اسلامی استان تأکید کرد: به منظور حمایت از نشریات و مجلات چاپی وزارت ارشاد طرح اشتراک نشریات را اجرا می‌کند که نیمی از هزینه اشتراک توسط مخاطب و نیمی توسط ارشاد تأمین می‌شود.

بلورساز معتقد است هزینه قابل توجهی صرف اجرای این طرح می‌شود تا سرانه مطالعه مطبوعات افزایش پیدا کند.