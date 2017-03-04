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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

نمایش فیلم‌های جشنواره بین المللی پویانمایی- تهران در کرمانشاه

نمایش فیلم‌های جشنواره بین المللی پویانمایی- تهران در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه از نمایش همزمان فیلم های دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی- تهران در کانون پرورش فکری استان خبر داد.

رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نمایش همزمان فیلم های دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی- تهران در کانون پرورش فکری استان کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: نمایش فیلم های جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در کرمانشاه طی روزهای ۱۵ تا ۱۹ اسفند ۹۵ در مجتمع شماره ۴ کرمانشاه انجام خواهد شد و طی این مدت علاقه مندان می توانند به تماشای این فیلم ها بنشینند.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق در استان گفت: فیلم های این جشنواره با همان کیفیت اصلی برای کودکان کرمانشاهی نیز به نمایش در خواهد آمد.

وی محل نمایش فیلم های جشنواره پویانمایی را  سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه- واقع در پارک معلم- فرهنگیان فاز یک اعلام کرد.

موزونی خاطر نشان کرد:  در دهمین دوره‌ی این جشنواره علاوه بر حضور گسترده‌ فیلم‌سازان ایرانی، آثار هنرمندان ۷۹ کشور جهان نیز شرکت داده شده است.

کد مطلب 3922659

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