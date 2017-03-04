رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نمایش همزمان فیلم های دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی- تهران در کانون پرورش فکری استان کرمانشاه خبر داد.
وی تصریح کرد: نمایش فیلم های جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران در کرمانشاه طی روزهای ۱۵ تا ۱۹ اسفند ۹۵ در مجتمع شماره ۴ کرمانشاه انجام خواهد شد و طی این مدت علاقه مندان می توانند به تماشای این فیلم ها بنشینند.
مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق در استان گفت: فیلم های این جشنواره با همان کیفیت اصلی برای کودکان کرمانشاهی نیز به نمایش در خواهد آمد.
وی محل نمایش فیلم های جشنواره پویانمایی را سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه- واقع در پارک معلم- فرهنگیان فاز یک اعلام کرد.
موزونی خاطر نشان کرد: در دهمین دورهی این جشنواره علاوه بر حضور گسترده فیلمسازان ایرانی، آثار هنرمندان ۷۹ کشور جهان نیز شرکت داده شده است.
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