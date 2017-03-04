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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

رئیس دامپزشکی چالوس و کلاردشت:

موردی از آنفلوانزای پرندگان در چالوس و کلاردشت گزارش نشده است

موردی از آنفلوانزای پرندگان در چالوس و کلاردشت گزارش نشده است

چالوس - رئیس دامپزشکی چالوس و کلاردشت گفت: تاکنون موردی از آنفلوانزای پرندگان در شهرستان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفررضوی‌زاده پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای بهداشتی و امنیت غذایی چالوس اظهار کرد: در ایام نوروز درمانگاه‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی فعال است و آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: در پایان سال برخی افراد سودجو تلاش می‌کنند گوشت و مرغ را به صورت غیرمجاز ارایه دهند که با توجه به این مسأله نظارت بیشتری روی آن انجام می‌دهیم.

رئیس دامپزشکی چالوس و کلاردشت به مشکلات کشتار دام در چالوس اشاره کرد و یادآور شد: نیمه اول سال با توجه به اینکه کشتار بیشتر از سایر روزها انجام می‌شود نیازمند نظارت قوی‌تر و برنامه‌ریزی مناسب‌تر است.

صفررضوی‌زاده ادامه داد: در نامه‌نگاری با شهرداری ۲۱ مورد از مشکلات کشتارگاه تذکر داده شده است، اما برای رفع هیچ کدام اقدانی انجام نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان چالوس موردی از آنفلوانزای پرندگان دیده نشده و در این مورد نگرانی وجود ندارد، مرغ‌هایی که از شرق وارد می‌شود هم سه بار بازرسی می‌شوند.

کد مطلب 3922674

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