موردی از آنفلوانزای پرندگان در چالوس و کلاردشت گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفررضوی‌زاده پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای بهداشتی و امنیت غذایی چالوس اظهار کرد: در ایام نوروز درمانگاه‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی فعال است و آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: در پایان سال برخی افراد سودجو تلاش می‌کنند گوشت و مرغ را به صورت غیرمجاز ارایه دهند که با توجه به این مسأله نظارت بیشتری روی آن انجام می‌دهیم.

رئیس دامپزشکی چالوس و کلاردشت به مشکلات کشتار دام در چالوس اشاره کرد و یادآور شد: نیمه اول سال با توجه به اینکه کشتار بیشتر از سایر روزها انجام می‌شود نیازمند نظارت قوی‌تر و برنامه‌ریزی مناسب‌تر است.

صفررضوی‌زاده ادامه داد: در نامه‌نگاری با شهرداری ۲۱ مورد از مشکلات کشتارگاه تذکر داده شده است، اما برای رفع هیچ کدام اقدانی انجام نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان چالوس موردی از آنفلوانزای پرندگان دیده نشده و در این مورد نگرانی وجود ندارد، مرغ‌هایی که از شرق وارد می‌شود هم سه بار بازرسی می‌شوند.