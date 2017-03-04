توجه به قرآن ضرورت همه زمان ها و فصل ها است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر شنبه در همایش تجلیل از حافظان حوزه‌های علمیه استان گفت:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت‌ها در بخش‌های مختلف هنری، فرهنگی، رسانه و دین به‌طور کلی ترسیم و اعتبارات با توجه به حوزه‌های مختلف و گستره کشوری، استانی و شهرستانی رعایت می‌شود و بر همین اساس سعی شده تا با برگزاری همایش‌ها و جشنواره، تولید محتوا و دیگر برنامه‌ها فعالیت‌ها در تمامی این حوزه‌های پخش گردد تا به توسعه فرهنگ، هنر و دین در کشور و منطقه کمک کند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته۲۵۰ فعالیت قرآنی در بین حوزه‌های علمیه و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد انجام شده افزود: در اسفند سال گذشته جشنواره قرآن و عترت در مازندران برگزار شد و در امسال نیز در این عرصه‌ها فهایت‌هایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه همایش امروز برای حافظان طلبه حوزه‌های علمیه است، افزود: شنبه آینده نیز در محمودآباد، همایش اساتید قرآن حوزه‌های علمیه را خواهیم داشت.

جاودانی در رابطه با جشنواره زلال وحی در حوزه قرآن و عترت گفت: امسال این جشنواره در غرب استان در حوزه‌های مختلف خوشنویسی، تجسمی، تولید نمایشنامه و شعر و ادب با موضوع قرآنی انجام شد که با توجه به استقبالی که از آن شده، سعی داریم در سال آینده این جشنواره را به‌صورت استانی برگزار کنیم.

جاودانی با بیان اینکه جشنواره ملی آیات در حوزه رسانه با موضوع قرآن و عترت در اوایل سال آینده برگزار خواهد شد،گفت: این جشنواره با همکاری معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد مازندران برگزار و تاکنون حدود ۳۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شدهو تلاش شده تا همه رسانه‌های کشور که در حوزه قرآن و عترت قلم می‌زنند را در بخش‌های مختلف، گزارش، مصاحبه، خبر، کاریکاتور و عکس گرد هم جمع کنیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به قرآن ضرورت همه زمان‌ها و فصل مشترک همه مسلمانان است، افزود: تلاش ما بر این است که توجه مردم به قرآن بیشتر جلب شود،بویژه در زمان حاضر که دوران گذار و تولید انبوه اطلاعاتی است که ذهن را به سمت گمراهی می‌کشاند.