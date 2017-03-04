بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان صبح امروز شنبه با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار لرستان، رئیس دانشگاه لرستان و ... به بهره برداری رسید.

این بیمارستان تخصصی دامپزشکی در محل سایت کمالوند دانشگاه لرستان به بهره برداری رسید.

افتتاح آزمایشگاه مرکزی شماره دو دانشگاه لرستان از جمله برنامه های وزیر علوم در لرستان بوده که در ادامه و بعد از افتتاح بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه در جلسه شورای دانشگاه لرستان و همچنین جلسه شورای اداری لرستان حضور پیدا می کند.

همچنین افتتاح پروژه گاز رسانی به دانشگاه لرستان نیز از دیگر برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.