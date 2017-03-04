دستگیری ربایندگان دختر جوان در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، علی عارف نژاد اظهار داشت: در پی کسب اطلاع از وقوع یک فقره آدم ربایی و ربوده شدن یک دختر جوان در استان خراسان رضوی و اطلاع از انتقال گروگان به زاهدان تیمی مجرب از ماموران انتظامی این فرماندهی جهت شناسایی متهم یا متهمان و آزادی گروگان تشکیل و بلافاصله کار خود را آغاز کردند .

وی افزود: با توجه به شناخت کامل ماموران از جغرافیای محل وقوع جرم و تحقیق و بررسی مشخص شد، علت و انگیزه این آدم ربایی اختلافات شخصی و مالی بوده است.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و با به کارگیری کلیه امکانات، موفق شدند هویت و مخفیگاه عاملان این آدم ربایی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه سه متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی زاهدان با اشاره به اعتراف متهمان به بزه انتسابی خود مبنی بر اختلافات مالی، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد که مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی آسایش شهروندان را بر هم زنند و در صورت بروز هر گونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد قاطعی خواهد شد.