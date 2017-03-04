راه اندازی ۱۸ دوربین ثبت تخلفات در جاده های استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استفاده از تجهیزات الکتر.نیکی و مکانیزه ثبت تخلفات رانندگی یک نیاز اساسی برای توسعه چتر نظارتی پلیس در جاده های استان است.

وی با تأکید بر جایگزینی شیوه های مدرن به جای راه های سنتی و کنترل ترافیک و عبور و مرور گفت: با افزایش روزانه وسایل نقلیه در معابر و جاده ها استفاده از تجهیزات الکترونیکی بسیار موثرتر است.

سرهنگ همتی زاده در ادامه به راه اندازی ۱۸ دوربین ثبت تخلفات در جاده های استان اشاره کرد و گفت: با استفاده از این دوربین ها رفتارهای پرخطر رانندگان در طول شبانه روز از چشم پلیس پوشیده نخواهد ماند.

وی در پایان تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال طرح ویژه نوروز از اواسط هفته آتی با حضور بیش از ۳۵ گشت محسوس و نامحسوس در جاده های استان آغاز خواهد شد.