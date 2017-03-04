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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

بارش باران نقاط مختلف ایلام را فرا گرفت

بارش باران نقاط مختلف ایلام را فرا گرفت

ایلام-سامانه بارشی که از صبح امروز وارد آسمان استان شده تا فردا همچنان در استان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میهن پرست کارشناس اداره هواشناسی استان ایلام در این ارتباط با بیان اینکه این سامانه بارشی قوی تر و موثرتر از سیستم هفته گذشته است، افزود: علاوه بر بارش باران توده گرد و غبار ضعیف تا متوسط که از روز پنجشنبه وارد استان ایلام شده تا فردا همچنان در آسمان استان باقی می ماند و از فردا بتدریج از هوای استان ایلام خارج می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس نقشه های ماهواره ای از روز دوشنبه تا پایان هفته هیچ گونه پدیده جوی خاصی در آسمان استان ایلام مشهود نیست و هوا پایدار است.

گفتنی است بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر عمومی شهر ایوان  شده است.

کد مطلب 3922715

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