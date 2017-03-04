سکوی ۱۹b پارس جنوبی در خرمشهر آب اندازی شد

به گزارش خبنرگار مهر، علی حاج آقایی خیابانی صبح امروز شنبه در حاشیه به آب اندازی سکوی ۱۹B در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آخرین سکوی ۱۹ با بارج ابوذر به محل نصب در میادین گازی پارس جنوبی اعزام شد.

وی افزود: این سکو ظرفیت تولید ۱۴.۲ میلیون متر گاز ترش را دارد و تعداد چاه اتصالی به این سکو پنج حلقه است.

مدیر یاردهای شرکت مهندسی تاسیسات دریایی خرمشهر از پیشرفت ۹۲ درصدی این سکو در زمان به آب اندازی خبر داد و گفت: در زمان ارسال پیشرفت فیزیکی کار ۹۲.۲۱ درصد بود که از جمله نقاط قوت این پروژه می توان به پیشرفت ۴۲ درصدی در شش ماه گذشته اشاره کرد.

مدیر پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبی نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سکو وزنی برابر هزار و ۵۰۰ تن دارد که برداشت گاز ترش غنی از میدان گازی را انجام می دهد.

سید محسن جزایری اظهار کرد: با اتصال این سکو به سکوی اصلی ۱۹A در مجموع به اندازه یک فاز استاندارد گاز به پالایشگاه اضافه می شود.

وی ادامه داد: این حجم از برداشت گاز پس از آنکه وارد پالایشگاه شد ۲۵ میلیون متر مکعب گاز شیرین تولید و به خطوط لوله اصلی تزریق می کند.

مدیر پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبی از افزایش ۲۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۰۰ تن گوگرد به ظرفیت کشور در پی وارد مدار شدن این سکو خبر داد و عنوان کرد: با نصب سکوی ۱۹B تولید گاز از فاز ۱۹ پارس جنوبی به ۸۰ هزار بشکه خواهد رسید.

جزایری با بیان اینکه این طرح جزو طرح های ۳۵ ماهه است، به ساخت سکوهای فاز A و C در یارد سه شرکت تاسیسات دریایی در خرمشهر اشاره کرد و گفت: شرکت تاسیسات دریایی در این صنعت پیش رو بوده است.