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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

با حضور نایب رئیس مجلس؛

نشست هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های استان بوشهر برگزار شد

نشست هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - نشست هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های استان بوشهر با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و به میزبانی دانشگاه پیام نور بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های استان بوشهر اظهار داشت:  به مناسبت گرامیداشت روز بوشهر برنامه‌های مختلف فرهنگی توسط دانشگاه برنامه‌ریزی شده است.

محمدرضا بحرانی افزود: تجلیل و تقدیر از کسانی که احساس تعلق به استان بوشهر دارند یکی از برنامه‌های این دانشگاه در هفته بوشهر بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های حضور دکتر پزشکیان نشست با دانشجویان است تا بتوانند در یک فضای همدلی تبادل نظر داشته باشد.

بحرانی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات رهبری مبنی بر اینکه دانشگاه باید مکان بیان اهداف باشد افزود: برنامه‌ریزی می‌شود تا برنامه‌های مختلف کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های هم‌اندیشی بیشتری برگزار شود.

وی عنوان کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی استان بوشهر دارای ۱۱ هزار دانشجو و ۷۰۰ عضو مدرس و ۲۰۰ کارمند است.

رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر از شرکت دانشجویان در جشنواره‌های مختلف خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور بوشهر توانسته مقام های مختلفی را در این جشنواره‌ها کسب کند.

کد مطلب 3922722

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