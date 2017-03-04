به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های استان بوشهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت روز بوشهر برنامه‌های مختلف فرهنگی توسط دانشگاه برنامه‌ریزی شده است.

محمدرضا بحرانی افزود: تجلیل و تقدیر از کسانی که احساس تعلق به استان بوشهر دارند یکی از برنامه‌های این دانشگاه در هفته بوشهر بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های حضور دکتر پزشکیان نشست با دانشجویان است تا بتوانند در یک فضای همدلی تبادل نظر داشته باشد.

بحرانی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات رهبری مبنی بر اینکه دانشگاه باید مکان بیان اهداف باشد افزود: برنامه‌ریزی می‌شود تا برنامه‌های مختلف کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های هم‌اندیشی بیشتری برگزار شود.

وی عنوان کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی استان بوشهر دارای ۱۱ هزار دانشجو و ۷۰۰ عضو مدرس و ۲۰۰ کارمند است.

رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر از شرکت دانشجویان در جشنواره‌های مختلف خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور بوشهر توانسته مقام های مختلفی را در این جشنواره‌ها کسب کند.