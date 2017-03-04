به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۸۶ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

در این جلسه اعلام شد؛ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می توانند برای عضویت در هیات اجرایی جذب یا کارگروه بررسی صلاحیت عمومی خود از اعضای هیات‌ها و کارگروه دانشگاه‌های دیگر با تصویب هیات اجرایی جذب آن دانشگاه استفاده کنند.

در ادامه جلسه، نماینده فنی مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش پیشرفت سامانه جذب نور رضوی را ارائه کرد.

در انتهای جلسه نیز روند ارتباط سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.