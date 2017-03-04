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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

اعلام نحوه عضویت در هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها

اعلام نحوه عضویت در هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها

هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه عضویت در هیات اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۸۶ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

در این جلسه اعلام شد؛ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می توانند برای عضویت در هیات اجرایی جذب یا کارگروه بررسی صلاحیت عمومی خود از اعضای هیات‌ها و کارگروه دانشگاه‌های دیگر با تصویب هیات اجرایی جذب آن دانشگاه استفاده کنند.

در ادامه جلسه، نماینده فنی مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش پیشرفت سامانه جذب نور رضوی را ارائه کرد.

در انتهای جلسه نیز روند ارتباط سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 3922727
زهرا سیفی

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