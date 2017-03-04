مشارکت همه جانبه و مردمی لازمه آبادانی روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: خدمات بنیاد مسکن انقلاب در سطح استان بالاست و مشارکت مردمی دارای نقش کلیدی در این امور است به گونه ای که به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و کمک مردم، تمامی روستاهای شهرستان از خدمات بنیاد مسکن بهره مند شده و خواهند شد.

وی افزود: امیدواریم با توجه به همتی که در مجموعه دولت و بنیاد مسکن وجود دارد، با کمک همه مسئولان تلاشگر استانی و شهرستانی و به ویژه با همکاری بخشداری ها و تعامل با شورا و دهیاران در راستای خدمات رسانی به مردم منطقه و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گام های بلندی برداریم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اظهار کرد: بیشتر روستاهای آذربایجان شرقی که روزی محرومیت و عقب ماندگی مشخصه اصلی آنها بود، امروزه به برکت انقلاب اسلامی به یک نماد آبادانی، پیشرفت و توسعه تبدیل شده اند.

وی اضافه کرد: توسعه روستایی باعث شادابی مردم می‌ شود زیرا تغییرات در زندگی آنان هم درآمدزایی را افزایش می‌ دهد و هم آرامش و آسایش را به دست آورده و زندگی برایشان لذت‌ بخش و رضایت‌ مندی را در بین آنان به وجود می‌ آورد و تحقق این مهم نیازمند مشارکت همه جانبه و مردمی است.

باباپور خاطر نشان کرد: تاکنون نزدیک به ۵۲ درصد از واحدهای مسکونی کم دوام روستاهای آذربایجان شرقی توسط بنیاد مسکن نوسازی و مقاوم سازی شده و می توانیم ادعا کنیم که این استان در بحث اجرای طرح ویژه بهسازی ومقاوم سازی مسکن روستایی پیشرو بوده و نسبت به سایر استان ها از شرایط بهتری برخوردار است.