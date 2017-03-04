به گزارش خبرگزاری مهر، بانک سرمایه در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر اعلام ورشکستگی این بانک در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال جاری اعلام کرد: در پی وصول مطالبات معوق و احقاق حقوق سهامداران هستیم. در این گزارش اعلام شده: اکنون بانک سرمایه به لحاظ رشد منابع در سال جاری بهترین عملکرد را نسبت به یازده سال گذشته خود داشته و با اقدام قاطع حقوقی که به بازداشت چند تن از بدهکاران کلان بانکی انجامیده، در پی وصول مطالبات معوق خود و احقاق حقوق سهامداران است و به همین اعتبار می توان آبشخور چنین شایعات پیش پا افتاده ای را در میان بدهکاران و مدیونین گردنکشی دانست که برای نجات خود از چنگ قانون، از هیچ حربه ای حتی دروغ و تشویش اذهان عمومی و تحمیل هزینه های هنگفت مادی و روانی به جامعه ابا ندارند.

این بانک اقدامات حقوقی خود را در برخورد با منشأ نامبارک این شایعه پراکنی ها با کمک دستگاه های قضایی، نظارتی و اطلاعاتی به انجام رسانده و نتیجه را به اطلاع مشتریان و هم میهنان خواهد رساند.