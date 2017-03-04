به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ضمن تبریک هفته منابع طبیعی، خاطر نشان کرد: امروز با یک مشکل اساسی در زمینه حفظ منابع‌طبیعی روبه‌رو هستیم و آن تخریب منابع‌طبیعی توسط مردم است که هنوز هم با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه انجام می‌شود، دست به تخریب منابع‌طبیعی می‌زنند.

وی با بیان اینکه آژیر خطر در زمینه منابع‌طبیعی به صدا در آمده است، اظهار کرد: از سال ۹۴ آژیر خطر با رسیدن سطح دریاچه ارومیه به ۴۰ سانتی متری و خشکسالی فجیع به صدا در آمد است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از نبود برنامه ریزی درست و عمل نکردن به موقع وعده ها برای مقابله با پدیده ریز گرد هادر خوزستان انتقاد کرد و افزود: حل این مشکل با یک جلسه یا دو جلسه برطرف نخواهد شد که باید از ریشه با این جواد مقابله کرد.

خاتمی با اشاره به اینکه برداشت بی رویه آب و تخریب خاک در کشور و استان ، ادامه داد: باید توجه ویژه به بحث توسعه و ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و آبخیزی شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از مصرف بیش از حد آب در آبیاری محصولات کشاورزی در استان در استان انتقاد کرد و گفت: دربحث استحصال آب که ۷ درصد مربوط به آب شرب و ۹۳ درصد در ارتباط باد کشاورزی است که استفاده بهینه از آن به عمل نمی آید.

خاتمی نیرو ی ستادی کارکنان اداره کل منابع طبیعی را فعال تر از نیرو صف دانست و تصریح کرد: از منابع طبیعی و خطرات احتمالی در مراتع و جنگل باید بازدید کنید و در آموزش و ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی در روستا ها و کشاورزان تلاش کنید و راهکارها را برای آن ها بازگو کنید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما حرف یک نفر به جمله سیاسی تبدیل می شود، اظهار داشت: باید بستر حفظ منابع طبیعی را در خودمان فراهم کنیم.

خاتمی از قطع بی رویه درختان ۱۰۰ یا ۵۰ ساله در استان زنجان انتقاد کرد و افزود: زنجان ظرفیت خوبی در زمینه درختکاری دارد که بیش از گذشته باید در بر روی این موضوع مانور داد.

وی به نبود اهرام های بازدارنده مناسب برای مجازات متخلفان تخریب خاک و درختان و آب در کشور اشاره کرد و گفت: در استان زنجان ترویج و آگاهی سازی بیش از گذشته باید صورت گیرد و سفیران اموال که در استان کار خوبی بوده است.

خاتمی با بیان اینکه خاک ها کشور و استان به مرز بحرانی و نابودی رفته است، تاکید کرد: با این حال چاه ها غیر مجاز در حال تخریب خاک هستند.