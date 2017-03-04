تیم بسکتبال هیئت الوند در برابر پرواز اصفهان به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی پایانی دور گروهی لیگ یک بسکتبال کشور، تیم هیئت بسکتبال الوند قزوین برابر پرواز اصفهان به برد دست یافت.

این بازی به میزبانی خانه بسکتبال قزوین برگزار شد، نماینده استان با نتیجه ۶۸ بر ۶۵ برابر حریف اصفهانی به برتری رسید.

تیم هیئت بسکتبال الوند موفق شد دومین پیروزی خود در این رقابت ها را کسب کند.

جشنواره اسکواش کودک در قزوین برگزار شد

در اولین جشنواره ی اسکواش کودک استان دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی زیر نظر مربیان با اسکواش آشنا شدند.

این جشنواره زیر نظر نمایندگان فدراسیون و شرکت ۲۰۰ دانش آموز در سالن علامه امینی شهر قزوین برگزار شد.

تیم فوتبال ستاره شهر قزوین در رقابت های زیر گروه امید های کشور به مصاف حریفان می رود

نماینده استان در این رقابت با تیم های پیکان تهران، هف سمنان، پارسیان کرج، پیام کرج و ارزش ورامین پیکار می کند.

مرحله اول زیرگروه امیدهای کشور تا ۱۹ اسفند در سمنان برگزار می شود.

عنوان سوم تیم استان در مسابقات دسته یک تنیس روی میز بزرگسالان کشور

تیم استان با ترکیب مجتبی امینی، روح اله شیشه گرها، ایمان گلشاهی، علیرضا بیگدلی، مهیار بهنام نژاد، کیارش زین العابدینی در رقابت با حریفان به عنوان سوم دست یافت.

محسن شیشه گرها هدایت تیم استان را بر عهده داشت.

مرحله نهایی مسابقات لیگ یک تینس روی بزرگسالان کشور در تهران پیگیری شد.

رقابت های رالی شهری قزوین جام آتش نشان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید

در کلاس حرفه ای تیم شروین صفری و سیامک اقدسی اول شد، سعید احمدپور و عباس قیصر دوم شدند و ایزد بالایی و حامد مجد هم سوم شدند.

در بخش همگانی، تیم علیزاده و حدادی قهرمان شد، ترکیب محسن حسینی و امیدصالحی دوم شد و معصومه حیدری و علی کریمی هم سوم شدند.

رقابت های رالی شهری قزوین با شرکت ۴۵ خودرو برگزار شد.

آکادمی شنای آفتاب قزوین نایب قهرمان مسابقات لیگ واترپلو دختران ۱۱ تا ۱۴ سال کشور شد

در پایان مسابقات لیگ واترپلو بانوان باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال، آکادمی شنای آفتاب قزوین با گلاوراژ بعد از تیم موج ایرانیان الف به عنوان نایب قهرمانی رسید.

تیم آفتاب ب دیگر نماینده استان در این رقابت ها که در دور رفت در جایگاه هفتم قرار داشت؛ در دور برگشت پنجم شد.

این مسابقات به میزبانی استان فارس برگزار شد.

نایب قهرمانی یخ نورد قزوینی در جام فجر

در نخستین دوره مسابقات یخ نوردی سرعت جام فجر محسن بهشتی راد از قزوین توانست به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کند.

این رقابت ها در دو بخش زنان و مردان در مدرسه یخ نوردی میگون برگزار شد.

مهدی تقی خانی و علی اصلانگیر دیگر یخ نوردان استان هم ضمن صعود به فینال، چهارم و پنجم شدند.

باخت دیگر طرح و توسعه در لیگ برتر

در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته بیست و پنجم، تیم طرح وتوسعه الوند قزوین در مشهد با نتیجه نزدیک شکست خورد.

در بازی این هفته تیم طرح وتوسعه الوند قزوین در مشهد برابر فرش آرا با نتیجه ۳- ۲ شکست خورد و قعر نشین ماند.

طرح و توسعه الوند با ۸ امتیاز در انتهای جدول لیگ برتر فوتسال کشور قرار دارد.

بانوی قزوینی در اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان

مه سیما بابایی بعنوان سرپرست در اردوی تیم ملی آلیش شرکت می کند.

اردوی تیم ملی آلیش بانوان برای شرکت در جام ارکین بایف تا ۲۵ اسفند در تهران برگزار می شود.

رقابت های جام ارکینبایف قرقیزستان روزهای ۲۵ تا ۲۸ اسفندماه در شهر بیشکک برگزار می شود.