داریوش امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصفهان شاه راه کشور است و حجم بالایی از حمل‌ونقل کشور در اصفهان انجام می شود و حدود ۲۱۲ میلیون تردد در سال گذشته داشتیم که می‌توان اصفهان را به عنوان پایتخت حمل‌ونقل کشور نیز نام برد.

وی بیان داشت: با توجه به آمارهای موجود استان در خیلی از زیر ساخت‌ها حمل‌ونقل حرف اول را می زند؛ مانند پایانه‌های بار و مسافر، مجتمع خدمات رفاهی، آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها اصفهان که رتبه اول را دارد.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان افزود: متاسفانه اصفهان به دلیل آمار بالای تلفات جاده‌ای کارت زرد گرفته بود که با توجه به تلاش‌های نیروی انتظامی و راهداری تلفات جاده‌ای یک درصد کاهش یافته که امیدواریم در ایام نوروز و تعطیلاتی که در پیش داریم به دلیل قرارگیری در مرکز استان این آمار کاهش یابد.

وی اضافه کرد: حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس اصفهان – تهران و ۲۶۰ دستگاه اتوبوس اصفهان – شیراز به سیستم سپهتن مجهز شدند که این سامانه علاوه بر رعایت حقوق شهروندی از اتلاف وقت نیز جلوگیری می‌کند به این صورت که قبل از رسیدن اتوبوس به پلیس راه بدون اتلاف وقت به صورت آنلاین تمام مشخصات اتوبوس ثبت می‌شود و در صورت نبود تخلفی به راه خود ادامه می‌دهد.

امانی عنوان کرد: قرار است در آینده‌ای نزدیک برای افزایش ایمنی و جلوگیری از قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی، بارنامه‌ها نیز به صورت هوشمند عمل کرده و به صورت کامل در مبدا و مقصد مورد بررسی قرار می گیرد.