به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در سیزدهمین همایش بین المللی زهکشی که در سالن همایش های بین المللی بوستان اهواز در حال برگزاری است، اظهار داشت: ۲۷۰ میلیون هکتار سطح زیرکشت آبی دنیاست که یک میلیون هکتار آن در خوزستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه میزان تبخیر ما بین دو هزار و ۱۰۰ تا ۴ هزار میلیمتر است، گفت: این مساله سبب ایجاد بافت سنگی در خاک می شود و هم اکنون ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی ما به این شکل در آمده است.

استاندار خوزستان میزان عملکرد در هکتار را پایین خواند و گفت: ما برای جبران این مساله راهی جز زهکش های زیرزمینی نداریم ضمن اینکه تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از زمین های خوزستان زهکشی شده اند که نتایج خوبی نیز داشته است.

به اساس این گزارش در ادامه این همایش، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو نیز با بیان اینکه امروزه نزدیک به ۷۰ درصد از منابع آب شیرین مصرفی در جهان در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت: متاسفانه همانگونه که کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است یکی از بزرگترین آلوده کننده های محیط زیست هم به شمار می رود. در حالی که به طور میانگین کمتر از نیمی از آب مصرفی کشاورزی به طور موثر توسط گیاه استفاده می شود باقی مانده آن همراه با بقایای کود، سم و گاه با فلزات سنگین، کمیاب و آلوده کننده های دیگری مانند عوامل بیماری زا به منابع آب می پیوندد.

وی افزود: از سوی دیگر تقاضا برای غذا و محصولات غذایی در حدود ۵۰ سال آینده دو برابر خواهد شد و اگر تلاش برای تولید هر هکتار دیم از ۲.۷ به ۴.۵ تن برسد بدون افزایش سطح کشت آبی می توان پاسخگوی تامین غذا در سال ۲۰۵۰ بود در غیر این صورت باید به افزایش ۴۰ درصدی استحصال آب برای کشاورزی تن داده و تبعات آن را بپذیریم. نکته قابل توجه این است که با بهبود بهره وری آب در اراضی موجود به ویژه در جنوب آسیا می توان سه چهارم تقاضا برای غذای اضافی تا سال ۲۰۵۰ را از اراضی موجود تامین کرد.

میدانی با بیان اینکه باید به افزایش بهره وری توجه به مقوله آب مجازی، افزایش عملکرد محصولات و آلودگی کمتر محیط زیست توجه کرد گفت: تفکری که هم اکنون که در کشور ما در شورای عالی آب به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری و دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

وی با بیان اینکه باید از تفکر ساخت محور به سوی توسعه همه جانبه قدم گذاشت، گفت: باید تصمیم سازی و تصمیم گیری را بر پایه نیازها و مسائل ذی نفعان اصلی و جوامع محلی انجام داد. نظام مدیریت بهره برداری و نگهداری کارا و قابل قبولی برپا و تلاش کرد تا آسیب های زیست محیطی به حداقل ممکن کاهش یابد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو مطرح کرد: وزارتخانه مذکور برای اولین در کشور با به رسمیت شناخت حق آبه محیط زیست به میزان ۱۰.۸ میلیارد متر مکعب در سال و ابلاغ آن توسط وزیر نیرو در سال ۹۴ زمینه حفاظت از سهم محیط زیست از منابع تجدیدپذیر کشور را فراهم کرده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی ایران از طریق کشت آبی تامین می شود، افزود: از طرفی توسعه کشت آبی در مناطقی از کشور که امکان استحصال آب وجود دارد جزو برنامه های عمرانی دولت است.

وی تاکید کرد: در این خصوص باید تمام توان خود را به خرج دهیم تا با شناخت دقیق رفتار و نظم حاکم بر سامانه های آبی و زیست بوم های کشور به گونه ای عمل کنیم که پایداری سرزمین به مخاطره نیفتد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این همایش، شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در این استان با دو میلیارد متر مکعب زهآب مواجه هستیم، تصریح کرد: این یکی از بزرگترین مشکلات ما در استان است.

وی اضافه کرد: استفاده از گیاهان مقاوم به شوری و اجرای پایلوت روش های نوین آبزی پروری باعث کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب می شود.