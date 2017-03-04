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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

تشییع و خاکسپاری پیکر ۲ شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تشییع و خاکسپاری پیکر ۲ شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ایلام-امروز پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر این دو شهید گمنام از مقابل دانشگاه ایلام تا دانشگاه علوم پزشکی و در زیر باران تشییع و پس از اقامه نماز توسط مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بر روی دستان دانشجویان ولایت مدار تا آرامگاه ابدی شان بدرقه و سپس به خاک سپرده شدند. 

مراسم تشییع پیکر مطهر شش شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس روز سه شنبه هفته گذشته با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از میدان شهدا تا سپاه ناحیه ایلام برگزار شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر دو تن از این شهدای گمنام در بخش چوار روز چهارشنبه برگزار شد و پیکر دو شهید گمنام روز پنجشنبه هفته پیش در بخش مورموری این شهرستان تشییع و سپس به خاک سپرده شد.

کد مطلب 3922764

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