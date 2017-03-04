تشییع و خاکسپاری پیکر ۲ شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر این دو شهید گمنام از مقابل دانشگاه ایلام تا دانشگاه علوم پزشکی و در زیر باران تشییع و پس از اقامه نماز توسط مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بر روی دستان دانشجویان ولایت مدار تا آرامگاه ابدی شان بدرقه و سپس به خاک سپرده شدند.

مراسم تشییع پیکر مطهر شش شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس روز سه شنبه هفته گذشته با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از میدان شهدا تا سپاه ناحیه ایلام برگزار شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر دو تن از این شهدای گمنام در بخش چوار روز چهارشنبه برگزار شد و پیکر دو شهید گمنام روز پنجشنبه هفته پیش در بخش مورموری این شهرستان تشییع و سپس به خاک سپرده شد.