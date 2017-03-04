آنفلوانزای پرندگان در مرغداری های صنعتی کرمان مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان کرمان، جواد نگارستانی به شهروندان اطمینان داد که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از طریق مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ بهداشتی به انسان منتقل نمی شود.

وی اظهار داشت: این بیماری از طریق مصرف خوراکی گوشت مرغ و تخم مرغ به انسان منتقل نشده ولی از طریق تماس با پرنده زنده بیمار و یا تلف شده در اثر این بیماری امکان انتقال بیماری وجود دارد.

نگارستانی بیان داشت: با توجه به اینکه یکی از اهداف دامپزشکی نظارت کامل بر روند تولید انواع فرآوردهای خام دامی است و این امر کاملا تحت نظارت بازرسان بهداشتی دامپزشکی است؛ شهروندان می توانند با تهیه این اقلام از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی از سلامت آن اطمینان خاطر داشته باشند.

وی پختن کامل فرآوردهای خام دامی مانند گوشت و تخم مرغ قبل از مصرف را از ضروریات دانست و افزود: در صورت رعایت اینگونه موارد بهداشتی دیگر نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و می‌توانند با آسودگی خاطر پروتئین روزانه خود را مصرف کنند.

مسئول روابط عمومی دامپزشکی استان کرمان با اعلام این نکته که بازرسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی به صورت شبانه روز از مراکز عرضه مواد خام دامی بازدید به عمل می آورند، اظهار داشت: در مورد بیماری آنفلوانزای پرندگان، پایش بیماری به صورت فعال و غیر فعال انجام گرفته و تاکنون هیچ موردی از بیماری در سطح مرغداریهای استان مشاهده نشده است.

نگارستانی گفت: با توجه به اینکه شکار پرندگان آزاد پرواز تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده از شهروندان خواست تا از شکار هر نوع پرنده اجتناب کنند.

وی گفت: اداره کل دامپزشکی استان کرمان توانسته است با راه اندازی تلفن شکایات مردمی با شماره ۱۵۱۲ گام مهمی در رسیدگی به شکایات و مشکلات شهروندان بردارد و از این رو از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه سوال و یا شکایات در حوزه دامپزشکی مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ و همچنین سامانه پیامک ۳۰۰۰۲۳۱۵۱۲ انعکاس دهند تا در اسرع وقت پیگیر شکایت آنان باشیم.