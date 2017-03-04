مطهری: اظهارات لاریجانی توهین به شورای نگهبان نبود

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه مجلس شورای اسلامی، حسینعلی دلیگانی در تذکری نسبت به عدم ارائه گزارش حادثه پلاسکو از سوی کمیسیون عمران انتقاد کرد و گفت: در تاریخ ۱۳ بهمن ماه گزارش مختصر کمیسیون عمران در این خصوص قرائت شد و آقای لاریجانی تأکید کردند که ظرف یک ماه آینده گزارش کمیسیون عمران به صحن علنی ارائه شود، اما تاکنون ارائه نشده است.

نماینده مردم شاهین شهر در تذکر دیگری نسبت به اظهارات صبح امروز رئیس مجلس گفت: آقای رئیس، صبح امروز در صحبتهایشان به گونه ای در خصوص مخالفت و موافقت نمایندگان درباره ماده ای از لایحه بودجه صحبت کردند که توهین به افرادی است که در آینده می خواهند نامزد مجلس یا نامزد ریاست جمهوری شوند.

دلیگانی اظهارات رئیس مجلس را اتهام به شورای نگهبان خواند و گفت: رئیس مجلس گفتند موافقت و مخالفت و اظهار نظر یک فرد در مورد مصوبه مجلس مورد رد صلاحیت آنها می شود. این اظهارات، تقوای اعضای شورای نگهبان را زیر سوال می برد.

عضو فراکسیون ولایت در تذکر دیگری گفت: سه شنبه هفته گذشته اعلام کردم که مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران سه سال است که به پایان رسیده است. این در حالی است که در قانون بودجه اعتباراتی برای این سازمان در نظر گرفته شد.

در ادامه علی مطهری نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت به معاونت قوانین مجلس دستور داد که مهلت اجرای آزمایشی مدیریت بحران را بررسی کنند.

وی در خصوص اظهارات صبح امروز لاریجانی گفت: آن طور که من احساس کردم منظور آقای لاریجانی، افراد یا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نبود. ایشان به جریان های سیاسی اشاره کردند و نظر به افراد خاصی اعم از نمایندگان فعلی مجلس و نامزدهای انتخاباتی نداشتند.

وی با بیان اینکه در اظهارات لاریجانی توهینی به شورای نگهبان نشده است اظهار داشت: مصوبه قبلی مجلس در قانون برنامه سقف پائین تری برای حقوق مقامات و مدیران و افراد متخصص داشت که ۳۰ درصد داشت.

مطهری اظهار داشت: شورای نگهبان براساس اصل ۳ قانون اساسی، این بند از لایحه را مورد ایراد قرار داد، مبنی بر اینکه باید دست مدیران باز باشد و نباید کاری کنیم که نخبگان از کشور مهاجرت کنند.

وی با بیان اینکه وادی مدیریت و سقف ۶۰ درصد با نظر شورای نگهبان به لایحه برنامه اضافه شد گفت: این بند و افزایش سقف ۶۰ درصد در رسانه ها به شکل منصفانه ای انعکاس نیافت.

مطهری تصریح کرد: ایراد شما به صحبت های رئیس مجلس وارد نیست. مطهری همچنین از کمیسیون عمران خواست هر چه زودتر گزارش پلاسکو را به مجلس ارائه دهند.